Salon du livre de Mirebalais : Le plaisir fou de lire

Qu’on l’apprecie ou non, le salon du livre de Mirebalais reste l’une des plus grandes manifestations culturelles du departement du Centre. Chaque annee, au mois de mars, toute la commune de Mirebalais, mais aussi de la region, decouvre et redecouvre des oeuvres des plus grands ecrivains haitiens contemporains. Pour sa 2eme edition le salon du livre de Mirebalais se deroulera du 21 au 26 mars 2022. Le directeur du salon, Anderson Dovilas, nous promet pour l’occasion de <>. Cette edition met a l’honneur le poete et journaliste Jacques Adler Jean Pierre.

Pour tenir ce beau programme, le public pourra assister a des rencontres, des debats litteraires. Par ailleurs, le salon accueillera la venue de plusieurs grands auteurs haitiens. Cette nouvelle edition s’ouvre encore plus que la precedente avec la reception de poetes et d’ecrivains venus de Jeremie, des Gonaives, de Petit-Goave ou encore de Jacmel.

Le combat de l’accessibilite de tous a la culture a toujours ete un engagement du salon du livre de Mirebalais: <> souligne Anderson Dovilas. <>, explique Anderson Dovilas.

Poete, juriste, l’un des initiateurs de l’association <>, Wilkens Scott Fifi se dit heureux d’etre parmi les invites de la deuxieme edition du salon du livre de Mirebalais. Il signera son dernier livre <> (Edition Floraison 2020). La langue concrete de Wilkens Scott Fifi lui a permis de tracer une poesie capable d’apporter une parole souveraine au monde. Wilkens Scott Fifi est un <>. Il garde la force de mots jusqu’au bord des larmes. Trois mots resument les themes de son recueil: violence, l’amour, l’existence. La poesie de Scott Fifi est un temoignage de l’homme sur l’homme dans ses contradictions, sa fierte, ses possibilites de l’amour. <>, a dit Wilkens Scott Fifi.

<>, declare le poete et l’editeur Darly Renois. Activiste culturel, editeur, poete, au salon du livre de Mirebalais Darly Renois nous proposera <> (edition Kri Ekri 2020). La poesie de Darly Renois nous arrive au coeur, elle nous porte dans la pensee du destin et des lieux traverses – lieux de l’ame, de la memoire, et lieux du corps, du dehors.

Des centaines de visiteurs sont attendus a la deuxieme edition du salon du livre de Mirebalais, evenement culturel majeur du departement du Centre. Le visiteur pourra se promener du 21 au 26 mars dans l’ensemble du salon qui se tiendra a L’efacap de Mirebalais en plein coeur de la commune. De nombreuses conferences, tables rondes et rencontres seront amenagees autour de plusieurs thematiques : la lecture, la politique, l’environnement, le droit de la femme, peinture, journalisme etc..

De nombreux auteurs seront alors presents pour presenter et signer leurs ouvrages comme, entres autres, Jean Emmanuel Jacquet, Daniel Supplice, Lovenick Pierre Louis, Jacques Adler Jean Pierre, Jean Marc Fleurimond, Jeff Negro Haitien, Gary Victor, Joslin Jean ect..