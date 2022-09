Sanctions, fourniture d’armes, appui au gouvernement Henry, services consulaires, les r?ponses de l’ambassade am?ricaine en Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Alors que nous continuons ? faire pression pour un accord politique, nous restons d?termin?s ? aider ? r?pondre aux besoins les plus cruciaux d’Ha?ti, y compris la s?curit? des citoyens, la reconstruction post-catastrophe et la s?curit? alimentaire.

Ambassade am?ricaine en Ha?ti : Nous continuons d’encourager les interlocuteurs ha?tiens ? s’entendre sur un accord politique qui favorisera la tenue d’?lections d?s que les conditions le permettent. Les Ha?tiens ? travers tout le pays et de tous les horizons sociaux doivent cr?er les conditions qui permettront ? un gouvernement d?mocratiquement ?lu d’entrer en fonction d?s que possible.

Notre soutien ? Ha?ti est consid?rable et couvre de multiples secteurs, y compris l’aide humanitaire, au d?veloppement et ? la s?curit?.

Ambassade am?ricaine en Ha?ti : Depuis d?cembre dernier, les partenaires et organisations internationaux ont mobilis? plus de 294 millions de dollars dans de nouveaux engagements en faveur d’Ha?ti. Les ?tats-Unis ont g?n?r? des ressources gr?ce ? une s?rie de r?unions de haut niveau avec des partenaires internationaux qui ont d?but? en d?cembre 2021 et se poursuivent.

Le droit de r?union pacifique et la capacit? de faire des p?titions pour obtenir r?paration des griefs de la part du gouvernement est un droit fondamental. Nous soutenons tous les Ha?tiens dans leur droit de manifester pacifiquement et dans le respect.

