Sanctions : le Royaume-Uni ent?rine la r?solution du Conseil de s?curit? de l’ONU visant ceux qui menacent la paix en Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Royaume-Uni a adopt? une loi qui ent?rine la r?solution 2653 du Conseil de s?curit? de l’ONU qui pr?voit un r?gime de sanctions contre ceux qui menacent la paix en Ha?ti. Cet instrument l?gal, d?pos? devant le parlement britannique le 7 d?cembre, doit entrer en vigueur le 28 d?cembre prochain. Selon une note explicative, publi?e en annexe du r?glement, celui-ci est pris en vertu de la loi de 2018 sur les sanctions et le blanchiment d’argent. Ce, pour donner effet aux obligations internationales du Royaume-Uni r?sultant de la r?solution 2653 (2022) du Conseil de s?curit? des Nations unies imposant un r?gime de sanctions au vu de la situation en Ha?ti.

<>, peut-on lire dans la note explicative.

Les sanctions pr?vues par le Conseil de s?curit? consistent notamment en des gels des avoirs, des interdictions de voyage et des embargos sur les armes. Le r?glement interdit des transactions financi?res avec les personnalit?s qui seront d?sign?es par l’ONU. << Une personne (<

>) ne doit pas traiter avec des fonds ou des ressources ?conomiques d?tenus, d?tenus ou contr?l?s par une personne d?sign?e si P sait, ou a des motifs raisonnables de soup?onner, que P traite avec de tels fonds ou ressources ?conomiques. Quiconque enfreint l’interdiction du paragraphe (1) commet une infraction. Une personne (<

>) ne doit pas mettre des fonds directement ou indirectement ? la disposition d’une personne d?sign?e si P sait, ou a des motifs raisonnables de soup?onner, que P rend les fonds ainsi disponibles >>, peut-on lire dans le texte.

La loi adopt?e par le Royaume Uni prescrit des pouvoirs pour la fourniture et le partage d’informations afin de permettre la mise en oeuvre et l’application efficaces du r?gime de sanctions. Elle ?rige en infraction p?nale le fait de contrevenir ou de contourner l’une des interdictions et prescrit le mode de proc?s et les peines qui s’appliquent ? de telles infractions. <>, explique-t-on dans la note.

Par ailleurs, le R?glement sur Ha?ti, selon la note explicative, pr?voit certaines exceptions ? ce r?gime de sanctions. <>, fait remarquer la note.