Sanctions : Les ?tats-Unis supportent l’action du Canada, le gouvernement ha?tien veut avoir acc?s aux dossiers

Quatre jours apr?s l’annonce de sanctions contre des politiciens ha?tiens par le Canada, les ?tats-Unis d’Am?rique ont r?agi par la voix de Brian Nichols, sous-secr?taire d’?tat pour l’h?misph?re occidental. Sans faire ?tat de sanctions contre les personnes vis?es par le Canada, les ?tats-Unis ont apport? leur soutien aux r?gimes de sanctions.

Entre le 19 et le 20 novembre, le Canada a annonc? des sanctions visant l’ancien pr?sident de la Chambre basse Gary Bodeau, l’ancien s?nateur du Sud Herv? Fourcand, l’actuel s?nateur du Centre Rony C?lestin, l’ancien pr?sident Michel Martelly et les anciens premiers ministres Laurent Lamothe et Jean Henry C?ant.

Avant, le Canada et les ?tats-Unis avaient annonc? des sanctions contre le pr?sident du tiers du S?nat Joseph Lambert, l’ancien s?nateur Youri Latortue et le chef de gang Jimmy Ch?rizier. Ces r?gimes de sanctions consistent notamment en des restrictions de voyage et des gels d’avoirs, selon les explications de plusieurs instances canadiennes.

Ce jeudi, en marge de sa participation ? un atelier sur la cha?ne p?nale, la ministre a.i de la Justice et de la S?curit? publique, Emmelie Proph?te Milc?, interrog?e sur ces sanctions, a indiqu? que le gouvernement ha?tien va chercher la meilleure formule afin d’avoir acc?s aux dossiers des personnes qui sont sanctionn?es.

Les personnes concern?es par les sanctions, notamment l’ancien pr?sident Michel Martelly, les anciens premiers ministres Laurent Lamothe et Jean Henry C?ant, et des anciens ou actuels parlementaires, sont dans la ligne de mire du pays des ?rables pour leurs liens pr?sum?s avec des gangs ou parce qu’ils sont coupables de corruption et de blanchiment, selon les autorit?s canadiennes.