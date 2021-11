Sanite Belair yon memwa vivan

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Mwen ekri teks sila pou pote yon koreksyon, mwen panse ki nesese, sou yon deklarasyon mwen tande sa gen kek semen deja, paske de mo ka sanble nan lespri yo oubyen ka gen menm sans, nan de seri sikonstans, yo menm gendwa ta sinonim epi nou pa kapab itilize youn nan plas lot toutan. Mwen fe sa sitou paske sije ki mennen deklarasyon an pi alamod sejousi gras a espesyalis etid feminis ak kiltirel yo. Nan batay long ki angaje nan de domen sa yo gen gany menmjan tou gen bak ki konn fet, selon moman listwa sosyete yo ap travese. Se de done ki enpotan nan tout analiz ki gen pou fet pou pran mezi sa ki reyalize deja, sa k ap fet epi fe pwojeksyon sou sa ki gen pou rive. Menmsi prekosyon sa yo pa anpeche moun ka twonpe yo.

Jean d’Amerique resevwa ane sa a Prix decouverte theatre pou pyes Opera poussiere li a, nan kad konkou Radio France Internationale (RFI) oganize chak ane. D’Amerique se premye dramatij ayisyen ki resevwa pri sa a, men lot ote tankou Faubert Bolivar make listwa konkou sa a deja nan lane 2016 ak 2017. De fwa sa yo Bolivar te rive jis nan final konkou a ak de pyes ki se Il y aura toujours un dernier soleil ak Quai des ombres. Mwen kontan pou Jean d’Amerique epi mwen felisite li pou yon rekonesans li jwenn pou kalte travay li ap fe nan domen literati nan peyi dAyiti tankou lotbodlo. Mwen poko li pyes Opera poussiere la ki poko pibliye nonplis. Kidonk se pa pou pale de li mwen ekri teks sa a.

Se videyo anons pri a, kote Madan Ken Bugul (prezidan jiri a ane sa a) ap eksplike desizyon jiri a, ki ban mwen preteks atik sa a. Madan Bugul se yon pesonalite nan monn litere a, menmsi nou pa telman konnen li pa bo isit. Li fet nan peyi Senegal, li ekri plizye liv epi li resevwa plizye distenksyon ak pri pou kalte travay li pwodui. Gen twa rezon prensipal li avanse pou jistifye chwa jiri a : premye a, se belte ekriti ekriven an e pa gen manti nan sa ! Dezyem nan se dekouvet pesonaj Sanite Belair a, yon fanm revolisyone ki te ofisye nan lame endijen ki bay Ayiti lendepandans li nan lane 1803. Epi twazyem nan, se sitou aspe sa a ki enterese mwen, travay <> figi istorik Suzanne Sanite Belair ye a dramatij la reyalize a. Prezidan jiri an presize se yon pesonaj li pa t konnen aloske li gen yon entere patikilye pou listwa peyi dAyiti.

Nan detwa atik ki soti nan jounal[1] lakay nou pou anonse bel nouvel sa a pou karye Jean d’Amerique, jounalis yo reprann mo <> an, san kesyone li, san souliye difikilte li ta sipoze prezante pou noumenm Ayisyen. Sou kek gwoup WhatsApp kote yo te pataje videyo anons lan, mwen louvri deba a ak detwa zanmi sou petinans mo sa a le nou ap pale de Sanite Belair. Se kek aspe diskisyon sa yo mwen reprann nan teks sa a pou yon piblik ki pi laj epi kesyon sa yo enterese.

Mo <> an fe m reyaji pou de rezon pou pi piti. Men an nou gade pou komanse ki sans mo a jan nou ka jwenn li defini nan diksyone franse : mo <> an vle di aksyon ki pemet yon moun sosyete a oubyen Listwa te pase anba pye kontribisyon li nan de evenman enpotan ki konsene lavi yon peyi, yon kominote, jwenn rekonesans li merite apre yon tan. Le sa fet, pesonaj la jwenn vale li ak respe devan lasosyete. Li eksprime tou koreksyon lajistis ka pote nan jijman li te pwononse pou li leve eskanp figi yon moun li te akize oubyen kondane san rezon valab. Mwen pa jwenn nan ankenn nan diksyone kreyol ayisyen nou yo mo <> an. Men mwen deside kenbe li epi kreyolize otograf li paske de ekspresyon tankou <>, <>, <>, <> pa rann po pou po sans mo <> an.

Premye objeksyon mwen sou mo reyabilitasyon, le yo itilize li nan ka Sanite Belair a, pote sou aspe ki pi fasil la pou nenpot Ayisyen ki pase lekol nan sistem nou an epi ki grandi epi ap viv nan peyi a. Pami medam yo, Suzanne Sanite Belair se youn nan pesonaj istorik ki pi seleb isit, apre petet Catherine Flon, Dede Bazile nou plis konnen sou non <> ak Madan Dessalines, Claire Heureuse Felicite Bonheur. Menmjan ak medam sa yo, Sanite Belair gen lekol ki pote non li tankou l’Ecole nationale Sanite Belair nan No peyi a (nan lokalite Basile), l’Ecole des Arts et Metiers Sanite Belair nan Dame-Marie. Pandan lontan te menm gen yon estati Belair nan College Saint-Pierre ki sou Champ de Mars la anfas Musee d’Art haitien an. Mwen fenk aprann sa ! Epi tou li gen ri ki pote non li. Men pi enpotan toujou seke Sanite Belair se figi ki sou lajan papye nou plis itilize nan peyi a : biye 10 goud la[2]. Biye sila a ki ap itilize nan peyi a depi 2004, se youn nan biye ki reyalize nan kad komemorasyon bisantne Lendepandans nou, menmsi se yon evenman nou malonetman salopete.

Eske nou toujou pran tan nou pou nou gade biye sa a komsadwa ? Eske nou janm pran tan pou obseve foto fi ki sou premye fas (recto) 10 goud sa a pou nou we se reprezantasyon yon milite nan lame endijen peyi a ki te goumen pou Lendepandans nou ? Kouman n ap fe konnen sa ? Li gen chapo ofisye li, inifom ak zepolet li epi nan fon foto (arriere-plan), nan yon espas ki yon tikras an retre parapo ak figi Sanite Belair, gen yon sen lage kote nou ka we konbatan do touni ak bayonet nan men yo k ap batay ak lot milite ki an inifom. Men plis toujou, kouman pou nou konnen kiyes ofisye sa a ye ? Anba foto a gen non li ki ekri epi anndan parantez bo kote li gen yon dat ak yon espas vid epi yon tire devan li. Dat sa a se 1802 ki se dat sasinay Sanite Belair. Espas vid la se kote ki ta sipoze gen dat li fet, men menmjan sa ye pou anpil lot nan pesonaj istorik nou yo, nou pa konnen jou nesans ekzat li paske, nan sistem esklavaj la, se pa t toujou yon sousi pou kolon yo pou kenbe achiv sa yo oubyen achiv sa yo, le yo te ekziste, pedi.

Pou lansman nouvo biye sa a ak lot yo, nan kad komemorasyon desanzan Lendepandans lan, gwo kanpay piblisite te fet pou prezante peyi a pesonaj nou ka we sou chak biye goud n ap itilize depi preske de deseni kounyea. Epi tou fe piblik la konprann enpotans yo e pouki rezon peyi a deside onore yo. Imaj ki sou biye yo se pa toujou potre pesonaj yo, menmjan pou dat yo fet nou pa konnen figi anpil pesonaj istorik nou yo[3] paske fe potre se te privilej moun afe bon. Men atis pent yo, desinate yo[4] toujou itilize imajinasyon yo pou reprezante pesonaj sa yo parapo ak temwayaj yo jwenn nan liv Listwa nou yo. Eske enfomasyon sa yo rete fre nan tet tout moun jiska jounen jodia ? Si lekol nou yo fe travay yo byen : wi. Eske enfomasyon ki pi bazik lan kle toujou nan tet tout moun ? Yon ti anket tou senp ka pemet nou verifye sa. Nou gen yon pwoblem kenbe memwa nou vivan nan peyi a, nou gen yon lot tou ki se refleks li yon dokiman le li nan men nou ki poko janm ka pran toujou. Men abitid raple jou lanmo, jou fet de gran pesonalite oubyen evennman enpotan rantre nan abitid nou depi kek tan (efemerid yo popile anpil).

Dezyem rezon retisans mwen oubyen rezev mwen plis konsene moun ki enterese tankou Madan Bugul ak Listwa peyi dAyiti epi ki li liv sou li. Li difisil pou jwenn yon liv Listwa ki pote sou peryod revolisyone nou an san nou pa jwenn Sanite Belair ladann. Kounyea nou ka di pa gen liv Listwa ki pote sou lavi ak trajektwa Belair anpatikilye. Men nenpot rechech ou lanse sou figi fanm ewoyik nan Listwa dAyiti sou mote rechech entenet ap bay Sanite Belair. Men sitou nan domen literati se pa premye pyes teyat nonplis ki ekri sou pesonaj sa a.

Tankou sa fet souvan nan Listwa nou se nan literati mank nou pale yo konn pafwa konble. Nan lanne 1942, Jeanne Perez, jounalis, womansye, pibliye yon pyes teyat ki rele Sanite Belair[5]. Selon sa Emerante de Pradines (EDP)[6] ki te jwe wol fiyel Belair nan pyes sa a rakonte, depi nan lane 1936 zev la te deja jwe nan Rex Theatre. Epi nan premye materyel ki te itilize pou anseye timoun literati peyi a ak literati rejyon Amerik latin lan, Lelia J. Lherisson[7] bay dat 1940. Wol De Pradines lan te fe gwo bri nan epok li paske se te youn nan premye fwa chante folklorik ta pral chante sou sen devan elit lokal la ki pa t manke pran poz estomake li, fe jwet ipokrit ki se youn nan mak fabrik li.

M ap fini sou kek remak m a gen pou rapousuiv yon jou petet nan yon travay pi konsekan. Nan liv nou pi itilize lekol pou anseye literati ayisyen[8] lan depi nan lanne 1940 yo, se sel twa ote ak de liv ki site pyes Jeanne Perez la. Nou jwenn referans li nan yon tablo sinoptik sou zev teyat ki ekri nan peyi a nan Manuel de litterature haitienne et textes expliques (1945) Lelia Lherisson an ak nan Histoire de la litterature haitienne illustree par les textes (1975-1978) Pompilus ak Berrou ekri ansanm. De ote sa yo prezante pyes Jeanne Perez la sou yon paj ak kek liy.

San sipriz nou jwenn nan prezantasyon zev sa a malez ki detanzantan travese mesye yo depi se pou pale de seri de fanm k ap ekri. Pompilus ak Berrou komanse rezime a pou di nou pyes sa a ki rele Sanite Belair la se yon pyes sou Charles Belair, mari Sanite Belair ki limenm tou te ofisye nan lame endijen nan. N ap raple Perez se yon fanm ki te manm Ligue Feminine d’Action Sociale (premye estrikti oganize pou batay fanm nan peyi a ki kreye sou Lokipasyon blan meriken nan lanne 1934) epi direktris magazin fanm lig la te kreye a pou bay medam yo zouti pa yo pou fe tande vwa fanm yo, La Voix des femmes (1935-1957). Men kom ote yo oblije di nou evennman ki pase nan diferan ak/pati pyes sa a, ekzesis la vin pi konplike pou yo. Menmsi li kle fraz rezime a pa koresponn ak oryantasyon jeneral pyes la, ote yo san ke sote rantre nan kontradiksyon ak pwop tet pa yo. Se konsa yon pyes ki ta va sou Charles Belair, dapre Pompilus ak Berrou, oblije prezante aksyon ak santiman Sanite Belair[9].

Pou mwen femen mizopwen sa a, m ap tounen nan deklarasyon Madan Ken Bugul la ki se preteks refleksyon an. Si mo reyabilitasyon an, nan ka Sanite Belair la, pa dwe fe sans pou nou Ayisyen, pou tout rezon nou sot we la yo, m ap note yon lot ekspresyon womansye a itilize nan menm diskou a, ki se lefet ke Sanite Belair <>, pou mwen louvri pespektiv sou yon lot pwen epi souliye kouman etid poskolonyal yo, noumenm Ayisyen nou inisye, kontribye nan pote chanjman sou jan anpil lot peyi ap gade Listwa yo jodia. Se vre, pou nou, se pa yon reyabilitasyon men yon omaj andiplis Opera poussiere rann pesonaj Sanite Belair la, ki la, byen vivan nan espas senbolik nou yo. Men nan kad refleksyon k ap abode kesyon jesyon memwa lesklavaj ak kolonizasyon, nan peyi Lewop ak LaFrans anpatikilye ki te mete anplas sistem boutdi demounizasyon sa a, mo reyabilitasyon an fe sans. E rezon an senp : nan memwa nou kom pep gen moso nou pataje ak ansyen peyi kolonizate yo. Nan dokiman ak moniman k ap jere memwa pataje sa a gen yon gwo twou bo kote peyi ki t ap ekzese maspinay la. Kom konkou a se RFI ki reyalize li, mwen aksepte lide mo reyabilitasyon an ka anrapo ak yon Listwa peyi sa yo ap revizite pou pa kite ankenn faset li nan fenwa anko.

[1] Justin Gilles, <>, Loop News [En ligne], 28 septembre 2021 dans https://haiti.loopnews.com/content/sanite-belair-une-heroine-decouvrir . Consulte le 28 septembre 2021.

Elien Pierre, <>, Le Nouvelliste [En ligne], 5 Octobre 2021 dans https://lenouvelliste.com/article/231979/jean-damerique-honore-la-memoire-de-sanite-belair-dans-opera-poussiere. Consulte le 10 Octobre 2021.

[2] Enfomasyon sa a se konklizyon atik ki te soti nan jounal Le Nouvelliste la tou. Men jounalis la pa fe lyen ant done sa a epi kesyon reyabilitasyon an.

[3] Nou ka li sou sije sa a atik Emmanuel Moise Yves, <>, Ayibopost, 6 Octobre 2021 dans https://ayibopost.com/suzanne-sanite-belaire-heroine-nationale-au-visage-inconnu/ Nou regret atik la pa site non kek pent ak desinate ayisyen ki enspire yo de listwa pesonaj la pou ba li yon figi.

[4] Men non kek atis ki fe potre oubyen desen pou reprezante Suzanne Belair: Richard Barbot (pou biye 10 goud la), Francois Cauvin, Sarah Ponceblanc, Raphael, Chevelin…

[5] Jeanne Perez, Sanite Belair, Port-au-Prince, L’Illustration antillaise, 1942. Dat piblikasyon pyes sa a pa fin kle. Gen ote ki note 1940, 1942 epi 1949. Eske sa vle di te gen plizye piblikasyon ki te fet ? Ta sanble sa a paske gen youn nan edisyon yo ki se La Semeuse, yon lot L’Illustration antillaise. Yon rechech nan jounal epok sa a va pemet nou we pi kle.

[6] Louis Carl Saint Jean, Grands dossiers/Emerante de Pradines/Folklore/Culture nationale, Le Nouvelliste [En ligne], 20 septembre 2008. https://lenouvelliste.com/article/62579/ils-etaient-legion-ceux-qui-avaient-honte-de-leur-identite . Consulte le 20 Octobre 2021.

<< EDP: C'etait sur la scene du Rex Theatre, en 1936, dans la representation de <>, une oeuvre theatrale de Jeanne Perez. J’y avais joue et chante le role de la filleule de Sanite Belair. C’est d’ailleurs en cette occasion que j’avais chante mes deux premiers morceaux folkloriques. C’etait un fait culturel inedit en Haiti, car jamais auparavant quelqu’un n’avait chante sur scene notre folklore. >>

Gen de lot sous ki pa ale nan menm sans ak Madan De Pradines. Gen de kote se 1942 ki endike kom dat premye reprezantasyon pyes sila.

[7] Lelia J. Lherisson, Manuel de litterature haitienne et textes expliques, Port-au-Prince, ed. College Vertieres,1945.

[8] Nou pa jwenn referans pyes Jeanne Perez nan lot liv sa yo : Pages de litterature haitienne (1951) Pradel Pompilus, Histoire de la litterature haitienne de l’Independance a nos jours (1960) Ghislain Gouraige, Manuel illustre d’histoire de la litterature haitienne (1961) Pradel Pompilus ak Freres FIC yo.

[9] Raphael Berrou, Pradel Pompilus, Histoire de la litterature haitienne illustree par les textes, Port-au-Prince, ed. Caraibes, tome 3, 1978, p.460-461.