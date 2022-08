Sans g?ne ni honte

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Michel Soukar, dans une conf?rence pr?sent?e au d?but de 2020 ? l’Universit? Quiskeya, pour faire la promotion de la collection Pages retrouv?es des ?ditions C3, avait fait le relev? de toutes les publications qui, de la fin du 19e si?cle au d?but du 20e, parlaient, pr?voyaient, craignaient ou d?non?aient l’occupation imminente de la R?publique d’Ha?ti.

Les observateurs attentifs relevaient les signes avant-coureurs et mettaient en garde nos mauvais dirigeants sur les cons?quences de leurs m?faits.

Aujourd’hui, il est temps de dire au pays, ? sa soci?t? civile en sommeil, ? sa classe des affaires endormie, aux partis politiques aux abois, ? tous ceux qui ont les mains ou la bouche pleines, que la m?me fl?trissure nous pend au-dessus de la t?te.

Depuis une ann?e, depuis les demandes d’aides ?trang?res formul?es par le premier ministre de l’?poque, Claude Joseph, le pr?tendant puis premier ministre actif Ariel Henry refuse les aides, les conseillers, les soldats ?trangers sur le sol national. Sa position est correcte.

Cependant, le m?me Ariel Henry, s’il refuse une intervention ?trang?re et explique que nous avons les moyens pour r?soudre tout seul tout nos probl?mes, travaille pour qu’advienne l’autre pendant de l’intervention ?trang?re, l’occupation.

Quelle forme prendra-t-elle ? Quel pays ou quelle institution en aura le leadership ? Se fera-t-elle sous un parapluie mondialis? ou par une coalition r?gionale ? Le tic-tac est lanc? sinon pire…

L’occupation est ce qui s’est produit sous sa forme la plus brutale entre 1915 et 1934 o? sous la forme soft avec l’ONU apr?s 1995 ou apr?s 2004. L’intervention est ce qui nous est arriv?e en 1994, 2004, 2010 et dans une moindre mesure en 2016 apr?s l’ouragan Mathieu et en 2021 apr?s le s?isme dans le Grand Sud.

Aujourd’hui nous sommes plus proches de l’occupation que de l’intervention parce que le d?fi aujourd’hui est celui de la fondation ou de la refondation de l’Etat, avec un autre ADN. Les penseurs ha?tiens ne se bousculent pas. De m?me que ceux qui voudraient changer les fondements de l’?conomie, inscrire Haiti dans la modernit?, tenter le pari de devenir un pays normal. Le pays est dans une grande indigence. D’o? viendront ceux qui se sacrifieront pour offrir un avenir aux g?n?rations futures ? Il y a ? ce stade tant d’?vidences et tellement de carences.

Chaque jour qui passe sous l’administration Henry, une nouvelle institution perd ses moyens. Un secteur vital de plus cesse de fonctionner normalement. Il y a des d?faillances mais pas de proposition de solution. Pas d’actions concr?tes.

La derni?re note d’analyse de l’OEA, qui d?taille la n?cessit? d’une prise en charge d’Ha?ti, est rest?e sans r?ponse plus de 24 heures apr?s. Le gouvernement ha?tien ne s’est senti ni interpell? ni concern?. Ses alli?s et ses opposants non plus.

Comme apr?s les articles du New York Times sur la double dette, tout le monde fait le dos rond. Comme apr?s la diffusion du reportage de CNN sur l’?tat des ?quipements de la PNH.

Nou pa w?, nou pa tande, nou paka pale.

Le nouveau charg? d’affaires am?ricain fait la tourn?e des canards boiteux de la R?publique, rencontre les t?tes de pont incapables de faire leur travail et tout le monde prend la pose. Heureux et fiers.

Comme en 1915, nous avons assassin? le dernier pr?sident de la R?publique. Les douanes et les finances publiques vont ? veau l’eau. Les forces de s?curit? sont harcel?es par des gangs comme hier c’?tait par les Cacos.

Si en 1915 Ha?ti ?tait lorgn?e par d’autres puissances, aujourd’hui nous d?stabilisons les pays voisins avec nos migrants.

Il n’y a pas eu de proc?s de la consolidation pour souligner la corruption mais PetroCaribe et d’autres scandales dansent autour du lit d’un pays en agonie.

C’est ce pays que dirige le premier ministre Ariel Henry. Il faut lui dire qu’il nous conduit tout doit vers une forme ou une autre de mise sous tutelle. ? toute vitesse. All?grement. Sans g?ne ni honte.