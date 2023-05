​

Le grenadier Saviola Charles termine meilleur buteur du championnat national turc des amputés avec 37 buts et 17 passes décisives après 26 journées.

Pour sa première saison en Turquie, le grenadier Saviola Charles termine meilleur buteur du championnat turc des amputés avec 37 réalisations et 17 passes décisives. Le joueur haïtien permet à son club Alves Kablo ampute fk de terminer en deuxième position avec 67 points après 26 journées de championnat qui se déroule sur six mois.

En effet, le club du footballeur haïtien était monté en première division cette saison. Grâce à ses bonnes performances, il a permis à son équipe de terminer à la deuxième place. “Saviola est très content. Son seul regret c’est de ne pas terminer avec son équipe à la première place du championnat. Il voulait revenir avec le titre de champion turc”, a déclaré Marie Sofonie Louis lors d’une interview à Juno7.

Saviola Charles et l’autre grenadier Spinoza John évoluent en Turquie dans le même club. Le second a été blessé après dix journées de championnat et écarté des terrains. Il a inscrit 4 buts et sept passes décisives.

Avant de rejoindre le club turc, ils jouaient à Port-au-Prince. Notons que nos deux jeunes grenadiers ont défendu valablement en septembre dernier les couleurs de la sélection nationale lors de la coupe du monde des amputés organisée en Turquie. Leurs prestations ont tapé dans l’œil des dirigeants de football turc qui les ont recrutés.

Le championnat avait débuté en décembre dernier et s’est terminé récemment. Il compte 14 clubs dont l’équipe de nos Grenadiers, Alves Kablo ampute fk, un promu qui a fait une excellente saison grâce aux talents de Saviola Charles qui a martyrisé les défenses adverses.

