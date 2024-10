Scandale de corruption : le CPT dit prendre acte de la publication du rapport de l’ULCC impliquant trois de ses membres 

4 ans pour Méli Mélo, une émission qui donne la parole aux jeunes et brise les tabous sur Canal Bleu

Antony Blinken annonce 160 millions de dollars d’aide suplementaires à Haïti et appelle au soutien financier d’autres nations

Dans son rapport publié le mercredi 2 octobre 2024, l’ULCC a recommandé que l’action publique soit mise en mouvement contre les conseillers présidentiels Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire et Louis Gérald Gilles. Ils sont accusés d’abus de fonction, de versement de pots-de-vin, et de corruption passive.

Dossier BNC : l’ULCC demande que l’action publique soit mise en mouvement contre les trois conseillers présidentiels et Raoul Pierre-Louis

Il est également précisé que, dans le cadre de ce rapport d’enquête, le CPT est en concertation et prendra rapidement toutes les mesures nécessaires pour garantir la stabilité de l’État, protéger les intérêts de la Nation, et assurer le bon fonctionnement de l’institution.

