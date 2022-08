Science de la sant? : deux boursiers ha?tiens distingu?s ? Cuba

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Mureille Desrosiers, boursi?re ha?tienne en bio-analyse clinique ? Cuba, a re?u la distinction d’or pour son travail et un prix pour la recherche scientifique, devenant la premi?re ?trang?re ? remporter cette distinction dans l’histoire de l’universit? du pays. La bio-analyste clinique ne cache pas l’honneur et la fiert? qu’elle a eu en recevant cette distinction. <>, a d?clar? Mureille Desrosiers au Nouvelliste ce mercredi.

Le docteur Peterson Alcius, de son c?t?, a re?u la distinction de dipl?m? exceptionnel. Le boursier se dit honor? et fier en tant qu’Ha?tien d’avoir d?croch? son dipl?me de docteur en m?decine avec une distinction aussi importante de la Facult? de sciences m?dicales. <>, a promis Peterson Alcius en interview au journal ce mercredi.

11 nouveaux professionnels de sant? dont dix m?decins et une Bio-analyste clinique ont doncre?u leur dipl?me de l’universit? des Sciences m?dicales de Santiago de Cuba le samedi 13 ao?t 2022. Deux de ces boursiers ha?tiens distingu?s ont ?t? honor?s durant la c?r?monie de graduation qui s’est d?roul?e en pr?sence de l’ambassadeur d’Ha?ti ? Cuba, R?gine Lamur, d’Olna Dieuveil, membre du cabinet du ministre de la Sant?, de Margaret Ostrel Sanon, coordonnatrice de la coop?ration ha?tiano-cubaine. <>, a garanti Regine Lamur.

Pour la cheffe de mission, la c?r?monie de remise de dipl?mes est une immense fiert?, ? laquelle se joignent l’ambassade et le minist?re de la Sant? Publique d’Ha?ti avec grand plaisir, pour honorer le temps que les ?tudiants ont d? consacrer pour obtenir leur dipl?me. <>, a indiqu? l’ambassadeur contact?e par le journal ce mercredi.

La laur?ate du Prix de la recherche scientifique ? Cuba, Mureille Desrosiers, est dipl?m?e en bio-analyse clinique, une discipline rare en Ha?ti. la bio analyse clinique a un large champ de pratique professionnelle, vise l’analyse d’?chantillons biologiques, ainsi que le diagnostic, la pr?vention, le contr?le et le traitement des maladies. Elle se base sur la recherche scientifique ? partir des ?chantillons obtenus du corps humain et de l’environnement dans le but de d?montrer les alt?rations physiologiques et morphologiques qu’ils pr?sentent, tant dans les aspects macroscopiques que microscopiques en appliquant des m?thodes conventionnelles et avanc?es.