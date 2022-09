Se faire soigner au temps du “peyi l?k”

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Entre le t?moignage de m?decins qui re?oivent des appels de patients en d?tresse parce qu’ils n’ont plus de m?dicaments, la r?alit? de ceux qui doivent b?n?ficier d’une s?ance de dialyse, les h?pitaux qui fonctionnent en sous effectif, ceux qui doivent b?n?ficier d’une intervention chirurgicale en urgence, il faut avoir la capacit? d’improviser, du courage et essayer de tenir ? l’impossible pour survivre par les temps difficiles qui s’annoncent.

“Il y aura toujours une situation, soit on le fait, soit on le fait pas”, r?torque un membre du groupe avant de nuancer: “Ils doivent descendre pour enlever une partie de la barricade et s’assurer que tout soit bien arrang? apr?s leur passage. C’est la derni?re fois, vraiment la derni?re fois sur la t?te de ma m?re”, jure t-il.

C’est sans succ?s qu’ils essaieront de dire quoi que ce soit, la voiture est prise entre plusieurs barricade de pierres qui donnent sur la route de Bourdon, l’une d’entre elles se prolonge vers Lalue par l’avenue John Brown et une derni?re d?limite la Rue Rivi?re non loin du Rectorat de l’universit? d’?tat d’Ha?ti.

Grand f?t son ?tonnement de constater quelques minutes plus tard que ces gens qui ont les nerfs sur l’?piderme finissent par accepter d’enlever une partie de la barricade pour laisser passer la voiture et la remettre la barricade aussitot apr?s le passage du v?hicule.

Le conducteur sort de la voiture et tente de raisonner ceux qui acceptent de l’?couter. ?a commence par des hurlements et finit par un hochement de la t?te synonyme d’un acquiescement compr?hensif.

