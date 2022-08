<>, se plaint le P?re Lukson Sim?on

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Selon le pr?lat, d’autres ?coles de l’Asile, comme l’EFACAP, sont dans une situation beaucoup plus compliqu?e que l’?cole presbyt?rale. Ce qui laisse, s’est-il inqui?t?, planer de s?rieux doutes sur la r?ouverture de ces ?coles cette ann?e. <>, s’est plaint le P?re Sim?on, ajoutant que dans les sections communales, la situation est encore plus critique. Avec l’augmentation du co?t de la vie, la situation ? l’Asile empire au jour le jour >>, s’est alarm? le religieux, qui croit que la commune risque d’?tre la premi?re victime de la chert? de la vie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.