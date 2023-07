​

​

Sécurité, dialogue, crise humanitaire: Antonio Guterres veut qu’on se souvienne d’Haïti mais n’a pas apporté de solutions magiques aux problèmes du pays

Comme un cri de coeur à l’endroit de la communauté internationale, le secrétaire general de l’ONU, Antonio Guterres, en visite dans le pays, ce samedi 1er juillet, a déclaré que “ce n’est pas le moment d’oublier Haïti, ou d’affaiblir la solidarité envers son peuple”. Ce discours, il l’a prononcé après sa rencontre avec le premier ministre Ariel Henry qui était accompagné de son ministre des affaires étrangères, Jean Victor Généus, et aussi après avoir rencontré le HCT, Magali C. Denis du groupe Montana, Marjory Michel et d’autres signataires de l’accord du 21 décembre, des représentants de la société civile dont Me Gédéon Jean, Marie Yolène Jules.

M. Guterres a particulièrement mis l’accent sur la misère noire que vit le peuple haïtien alors que ceux qui dirigent actuellement et qui veulent prendre le pouvoir sont incapables de trouver un consensus pour aller vers l’organisation des elections même si l’aide souhaitée pour combattre l’insécurité tarde à venir. Chaque jour compte, dit-il, en précisant que si nous n’agissons pas maintenant, l’instabilité et la violence auront un impact durable sur des générations d’haïtiens. Pour lui la logique est simple et implacable: l’insécurité et l’instabilité politique enfoncera le pays davantage dans la misère et la crise humanitaire en le transformant en un fardeau pour les autres nations.

En ce qui a trait à la crise politique, Haïti doit revenir à l’ordre démocratique, a-t-il dit avant d’appeler tous les acteurs à créer des conditions nécessaires au rétablissement des institutions démocratiques. “Chacun doit dépasser ses intérêts personnels et faire des concessions afin de faciliter l’émergence d’une vision commune et d’un chemin électoral, viable et crédible. (…) seul un dialogue national inclusif haïtien, avec une participation des femmes et des jeunes permettra de mettre fin à l’insécurité et de trouver des solutions politique”, a dit Antonio Guterres pour aiguillonner les acteurs sans toutefois montrer une quelconque intention de perdre patience avec eux.

“Je réitère mon appel envers tous les partenaires pour renforcer le soutien à la police nationale que ce soit en matière de financement, de formation ou d’équipement. Je remercie les bailleurs qui ont déjà pris des engagements en faveur du programme conjoint de l’appui à la police nationale. Mais nous avons besoin de beaucoup plus pour restaurer l’autorité de l’État. Je continue d’exhorter le conseil de sécurité à autoriser le déploiement immédiat d’une force de sécurité internationale robuste qui viendrait assister la police nationale d’Haïti dans la lutte contre les gangs. J’appelle à la communauté internationale à être prête à donner suite à cette décision du conseil de sécurité”, a-t-il indiqué.

De son coté la primature, dans une note, a informé que le premier ministre, au cour de sa rencontre entre les deux hommes, a tenu à préciser à l’attention de M. Guterres qu’il a entamé les consultations auprès des acteurs politiques et de la société civile, en vue d’élargir le consensus national. Soulignant l’importance de l’implication de l’ONU pour la stabilité sécuritaire du pays, le Premier ministre Ariel Henry a également réitéré la détermination de l’équipe gouvernementale à mettre en branle le processus électoral en vue de permettre au peuple de décider, dans un avenir proche, du choix de ses représentants à différents niveaux des postes électifs.

En savoir plus:

En match de préparation, l’équipe haïtienne féminine senior écrase Malte 5-0