Security video a capta con pasahero di Nissan March a los tiro riba auto di un señora

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Tabata bispo di Pasco, esta Diasabra anochi pa 7:05 pm, cu un unidad di Polis di San Nicolas a ser manda na Caya Velp, como cu hendenan a los tiro riba un auto.

Caya Velp ta un di e cayanan cu tin patras di EPB School na San Nicolas.

Ora cu Polis a yega na e adres, nan a papia cu e ciudadano di inicial P. El a

splica cu hendenan desconoci den un Nissan March blanco a los tiro riba e auto di su mama. E auto ey ta un Nissan Cube color maron.

El a bisa agentenan, cu e mes a bin haya un pida di un bala di kelki di un pistol di aire benta abao. E bala mes a dal den e hatchback di e Nissan.

E ciudadano a bisa cu algun dia pasa caba algo inusual a pasa dilanti su cas, unda cu hende a bin basha gasolin riba un pickup staciona ey dilanti tambe.

Como cu e cas aki tin un sistema di Security Video Camera di High-Definition, a bay revisa e grabacionnan. A bin sali na cla cu ta banda di 4:11 am, pues den marduga e Nissan March blanco a pasa, y un pasahero a mik y tira riba e Nissan Cube di e mama.

E pasahero aki parce di ta mesun persona kende riba un Diadomingo 11 di December 2022 a basha gasolin riba su pickup.

Polis tambe a mira e grabacionnan di video, y a mira con for di banda di 3:01 am caba e Nissan March blanco a pasa cu velocidad halto riba e caya eybanda (Zwollestraat) den direccion pabao. Despues mas laat, banda di 4:11 am, e Nissan March a pasa y a stop na e cruzada di Zwollestraat y Caya Velp, y aki a tira riba e Nissan Cube. Despues e Nissan March blanco a core bay den direccion pabao y desaparece.

E caso a bira serio, y pesey tanto Recherche di San Nicolas, y oficialnan forensico di BFTO a wordo envolvi pa cuminza investiga e caso.

NewsAmericasNow.com