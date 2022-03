Seisme: 20 millions de gourdes pour deplacer les sinistres du Land des Gabions

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Apres maintes demarches aupres des responsables locaux de la Mairie, de la Delegation du Sud et aussi du Centre des Operations d’Urgence, pour essayer de liberer le Land des Gabions de ses occupants, les representants de la ligue de la ligue de football des Cayes ont finalement ete invites par le Delegue departemental du Sud, Sergo Chery pour une rencontre le mercredi 26 janvier avec des bailleurs de fonds engages dans ce projet. Parmi ces bailleurs, on peut citer l’Organisation Internationale pour la Migration (OIM), Handicap International, le Catholic Relief Services (CRS), ACTED, World Relief et le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA).

Selon un agenda des actions a entreprendre dans le cadre de la liberation du terrain hebergeant les sinistres du seisme :

– Les 28 et 29 janvier, le CRS devait distribuer des coupons aux sinistres afin de pouvoir justifier leur presence effective dans cet abri. Ce coupon rend son porteur eligible pour recevoir une enveloppe contenant un certain montant au moment du deguerpissement ;

– Les 4 et 5 fevrier sont les jours retenus pour le deguerpissement de chaque famille sinistree ayant recu prealablement son pactole du CRS. C’est le bailleur qui finance le deplacement des occupants au niveau de deux camps d’hebergements que sont le Land des Gabions et le Marche Jeudi. Un montant de 20 millions de gourdes a ete alloue a ce projet.

L’un des dirigeants de la ligue de football des Cayes, M. Jackson Sylvain, a egalement profite de cette rencontre avec les bailleurs pour solliciter une aide pour la rehabilitation de l’espace du terrain completement defigure au cours de son appropriation par les victimes de la catastrophe du 14 aout. <>, selon les propos du vice-president la ligue des Cayes Jackson Sylvain rapporte par le journaliste Jacques Legagneur de Kamera Jouda.

A un moment ou l’on parle incessamment de la reprise prochaine du championnat national de Football, la ligue de football des Cayes maintient son engagement de continuer a travailler avec les bailleurs pour finir avec le relogement des victimes avant d’entamer le travail de rehabilitation du Land des Gabions qui fait figure de patrimoine social notoire dans le paysage du Grand Sud et particulierement de la troisieme ville du pays.

Le tremblement de terre du 14 aout 2021 qui a secoue toute la presqu’ile du Sud et terrasse pas mal d’edifices et d’infrastructures de valeur du Grand Sud, a occasionne des pertes estimees a 1.2 milliards de dollars avec un total de 2200 morts et de 130 000 maisons detruites, selon des donnees chiffrees recueillies par les partenaires du PDNA.

Cyprien L. Gary