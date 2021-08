Maniche fait partie des communes les plus touchées par le tremblement de terre. Située entre Camp-Perrin et Cavaillon, la quasi-totalité du centre-ville a été détruite. L’église catholique de la zone, la salle paroissiale, le lycée, le centre de santé, un moulin communautaire, un night-club, la liste des bâtiments importants mis à terre est longue. A l’arrivée de l’équipe du Nouvelliste, des engins lourds du ministère des Travaux publics, Transports et Communications (MTPTC) et d’…