Si souvent on reproche aux stars du HMI un manque d’implication dans les causes extra-artistiques, T-Jo Zenny et sa bande, comme d’autres, sont en train de redorer un peu le blason du secteur. En effet, depuis le séisme du 14 août qui a causé des dégâts énormes dans le Grand Sud, la formation musicale se montre très active dans l’assistance aux victimes.

Quand la terre a tremblé, le groupe Kreyòl La se trouvait à Petit-Goâve pour une soirée à l’occasion de la Notre-Dame. Sans ren…