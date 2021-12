Seisme : le Canada encourage les differents partenaires a appuyer le grand Sud

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’ambassadeur du Canada en Haiti, Sebastien Carriere, appelle les partenaires nationaux et internationaux a visiter et appuyer le grand Sud touche par le tremblement de terre du samedi 14 aout 2021.

Sebastien Carriere s’est rendu, les 8 et 9 decembre 2021, aux Cayes (Sud) dans le cadre d’une mission qui visait a reiterer la solidarite du gouvernement ainsi que du peuple canadien envers les populations du grand Sud et de mieux comprendre l’impact du seisme dans la zone.

L’ambassadeur a dit reiterer sa solidarite avec les populations affectees, lors d’echanges avec les partenaires humanitaires locaux et internationaux impliques dans la reponse au seisme du 14 aout dans le grand Sud.

L’ambassadeur a participe a une serie d’activites, d’echanges, de formation, de reseautage strategique et de visites d’institutions et de localites.

Le representant du Canada a aussi discute sur les enjeux post-seisme et le secteur agricole avec cinq partenaires cles du Canada, dont le Centre d’etudes et de cooperation internationale (CECI), la Solidarite Union Cooperation (SUCO), Oxfam Canada, et les Agronomes et les veterinaires sans frontieres (AVSF).

Sebastien Carriere a rencontre le delegue departemental du Sud et des representants de differents ministeres pour echanger sur les impacts du seisme et les enjeux de la reconstruction.

Les resultats de l’evaluation des dommages, des pertes et des besoins post-catastrophes (PDNA) enregistres dans le grand Sud ont ete officiellement presentes, le mardi 23 novembre 2021, lors d’une ceremonie organisee a Petion-Ville.

Les dommages et les pertes sont evalues a 157 milliards de gourdes. 50% de ce montant sont alloues au secteur du logement, a indique le Premier ministre Ariel Henry.

Quant aux besoins de relevement, ils se chiffrent a deux milliards de gourdes.