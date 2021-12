Seisme : pres de 200 millions de dollars necessaires au relevement du secteur productif du grand Sud

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les besoins de relevement pour le secteur productif qui comprend l’agriculture, le commerce, l’industrie, les services financiers et le tourisme sont estimes a 197,259, 243 de dollars americains, selon l’evaluation apres le seisme qui a frappe la peninsule du Sud le 14 aout 2021.

L’importance de la mobilisation de ressources financieres pour aider au relevement des zones sinistrees ou pour permettre qu’elles retrouvent leur situation d’avant le seisme n’est pas a demontrer.

<>, a confie au Nouvelliste le deuxieme secretaire de l’Association des irrigants d’Avezac, a Camp-Perrin, Jonas Bazile, vendredi 3 decembre 2021. Il faut un accompagnement technique notamment fournir des intrants aux agriculteurs, des efforts pour la reparation de canaux endommages par le seisme, a-t-il poursuivi, soulignant que le seisme a ete tres eprouvant pour beaucoup de familles vivant de l’agriculture dans le grand Sud.

Francois Chavenet, comptable agree, membre de la Chambre de commerce et d’Industrie de la Grand’ Anse, a estime necessaire de mobiliser des ressources en faveur du grand Sud, une <>.

<>, a appele Francois Chavenet, estimant qu’il faut une mobilisation de ressources du Tresor <>. <>, a plaide Francois Chavenet.

<>, a-t-il ajoute.

Oui… mais

<>, a confie au journal Valery Numa, journaliste, entrepreneur touristique base dans le Sud. Si Valery Numa croit qu’il faut mobiliser des fonds, il est cependant <>.

<>, a explique Valery Numa.

<>, a souligne Valery Numa.

<>, a indique Valery Numa.

Resilience a construire, des investissements intelligents a effectuer

Pour l’ex-depute de Corail, Rolphe Papillon, le Tresor public doit mobiliser des ressources en vue de realiser des investissements dans les departements touches par le seisme. <>, a-t-il repondu au journal Le Nouvelliste. Il a souligne l’urgence de prendre en compte et d’agir sur l’impact du seisme du 14 aout sur Macaya, un chateau d’eau naturel pour le Sud et la Grand’ Anse. Il faut construire la resilience d’Haiti face aux aleas climatiques et sismiques.

L’ex-depute croit qu’il faut effectuer des investissements dans des secteurs porteurs et non, pour le moment, dans des secteurs, comme le tourisme qui a un potentiel sur le long terme et moyennant la creation des conditions et d’un cadre.

Mesures de la BRH et don de la Banque mondiale

Les dommages et pertes subis par les secteurs productifs (agriculture, commerce, industries et services financiers et tourisme) dans les zones affectees par le seisme sont estimes a plus de 200 millions de dollars americains. La Banque de la Republique d’Haiti a annonce apres le seisme un ensemble de mesures pour venir en aide a des acteurs evoluant dans les micro, petites et moyennes entreprises a travers des institutions financieres et des cooperatives. La Banque mondiale a octroye un don de 73 millions de dollars americains au pays pour les micro, petites et moyennes entreprises >>, a confie au journal l’economiste Kesner Pharel, responsable du Group Croissance, qui plaide pour que les secteur immobilier, le logement, soit pris en compte dans le secteur productif. <>, a soutenu Kesner Pharel. <>, a-t-il appele.