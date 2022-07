Selon Darline Desca, nous avons besoin de plus de citoyens engag?s pour lib?rer le pays

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Rien que la volont? d’agir autrement, de s’asseoir ensemble, sinc?rement, pour discuter sur les probl?mes du pays et les solutions ? envisager. Voil? ce qu’il nous manque, estime Darline Desca qui participait ? l’?mission Ha?ti, Sa k ap kwit, sur t?l? 20, ce mardi 26 juillet 2022, pour changer le pays. L’artiste invite ainsi les politiques ? prendre conscience et ? prendre leur responsabilit? pour sauver le pays.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.