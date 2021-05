De plus en plus de stations d’essence (produits pétroliers) et de propane sont remarquées sur le territoire, notamment à la capitale où est observée une forte concentration urbaine. La plupart des stations de propane sont entreposées entre des maisons, lesquelles sont exposées à d’énormes risques. Une situation qui interpelle au plus haut point le chef pompier Gaël Painson, propriétaire de la compagnie Painson S.A, qui était invité, lundi soir, sur le plateau de l’émission « …