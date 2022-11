<>, selon la FEPH

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

“? l’approche du 20 novembre 2022 qui marquera aussi le lancement de la coupe du monde de football, il serait int?ressant de jouer le match contre l’ins?curit?, la chert? de la vie et les violations des droits des mineurs et de le gagner ensemble pour nos enfants”, a invit? le F?d?ration des ?coles protestantes d’Ha?ti.

Tout en encourageant le minist?re de l’?ducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) ? renforcer l’initiative des ?coles de rouvrir leurs portes, la FEPH se r?jouit de la r?ouverture de plusieurs dizaines d’?coles protestantes ? travers le pays et s’attend favorablement ? d’autres efforts de ce genre de la part d’autres ?coles de son r?seau.

La FEPH se dit, par ailleurs, solidaire de tous les acteurs ?ducatifs (?l?ves, parents, enseignants, directeurs d’?cole, organismes d’encadrement scolaire, agences de coop?ration, etc.) qui se battent corps et ?me pour le retour urgent des enfants en classe au regard du droit ? l’?ducation.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.