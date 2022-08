<>, selon l’ex-ministre Pierre Michel Brunache

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Au d?part de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en Ha?ti (MINUSTAH) la police ha?tienne s’est retrouv?e seule sur le terrain, sans une v?ritable pr?paration, avec toutefois la mission d’assurer la s?curit? du pays. Si la force onusienne ?tait constitu?e ? la fois d’une composante militaire et d’une composante polici?re, Brunache fait remarquer que la police s’est retrouv?e toute seule, d?pourvue du plan de d?veloppement qui avait ?t? envisag? auparavant. Selon lui, l’absence d’une force militaire en compl?mentarit? avec la police ne profite pas au pays <>, a fait remarquer Me Brunache. <>, a-t-il plaid?.

L’ancien ministre de la Justice et de la S?curit? publique, Pierre Michel Brunache, a ?t? l’invit? de la matinale de Magik9 le mercredi 10 ao?t. Il ?tait interrog? ? propos du r?cent communiqu? de l’Organisation des Etats am?ricains, qui fustige l’action de la communaut? internationale en Ha?ti. Dans son r?quisitoire, l’organisation r?gionale estime qu’il faut mettre un terme ? la domination des bandes criminelles en Ha?ti. Elle croit toutefois que les ressources humaines, financi?res et mat?rielles doivent provenir en majeure partie de la communaut? internationale. <>, peut-on lire dans le communiqu? publi? par l’OEA.

