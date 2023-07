Selon une étude, la longueur et la circonférence du pénis sont liées à la taille du nez de l’homme

​

Une étude publiée dans Translational Andrology and Urology affirme que la longueur et la circonférence du pénis dépendent de la taille du nez de l’homme.

Un groupe de chercheurs affiliés à l’hôpital universitaire d’Ulsan en Corée du Sud ont publié une étude dans Translational Andrology and Urology le 31 mai 2023, affirmant que la longueur et la circonférence du pénis dépendent de la taille du nez d’un homme. Cette étude a été menée sur 1 160 garçons dans la trentaine. Ils ont mesuré la taille de leur nez, du coin de l’œil jusqu’à l’extrémité de chaque narine et l’ont comparée à la longueur et la circonférence de leur pénis avant érection.

“Nous avons analysé rétrospectivement 1 160 patients dont la taille du nez et du pénis a été mesurée. Ces participants ont été sélectionnés parmi un sous-ensemble de 1 531 patients qui ont visité la clinique d’urologie Dr JOMULJU entre mars et octobre 2022. Les patients âgés de moins de 20 ans et ceux qui ont subi une chirurgie du nez et du pénis ont été exclus. La taille du nez a été déterminée en mesurant la longueur, la largeur et la hauteur du nez, qui ont été utilisées pour calculer le volume de la pyramide triangulaire”, peut-on lire sur le site où les résultats de recherche ont été publiés.

À travers cette étude, la longueur du pénis étiré (SPL) et la circonférence du pénis avant l’érection ont été mesurées. La taille, le poids, la taille des pieds et les niveaux de testostérone sérique des participants ont été mesurés. La taille des testicules a été mesurée par échographie. Les prédicteurs de la longueur et de la circonférence du pénis ont été évalués à l’aide d’une analyse de régression linéaire, a détaillé le site.

“Plusieurs études ont suggéré que l’exposition aux hormones pendant la période prénatale affecte la croissance des organes reproducteurs”, indique le chercheur Dr Sungwoo Hong cité par le New York Post. Une précédente recherche japonaise, publiée en 2021, avait déjà montré que plus le nez était long, plus le sexe l’était aussi, a indiqué le site caminteresse.fr

Les chercheurs sud-coréens concluent que la taille du nez était un prédicteur significatif de la taille du pénis. “Les tailles du pénis et du nez ont augmenté avec une diminution de l’indice de masse corporelle (IMC)”, ont écrit les chercheurs.

