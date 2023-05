Selon une étude, le baiser romantique existe dès les années 2.500 avant notre ère

​

​

Selon une étude anglo-danoise, le baiser romantique existe depuis au moins 4500 ans.

Une étude anglo-danoise publiée dans la revue Science affirme que le baiser romantique existe depuis les années 2.500 avant notre ère. Les premières traces ont été identifiées en Égypte et en Mésopotamie, ont rapporté plusieurs médias internationaux.

Dans la revue Science, l’étude a raconté l’histoire ancienne du baiser à travers un article. “le premier enregistrement connu de baisers romantiques et sexuels humains provient d’un manuscrit de l’âge du bronze provenant d’Asie du Sud (Inde), provisoirement daté de 1500 avant notre ère. Pourtant, un corpus substantiel de preuves négligées remet en question cette prémisse, car le baiser sur les lèvres a été documenté dans l’ancienne Mésopotamie et l’Égypte à partir d’au moins 2500 avant notre ère”, peut-on lire dans cet article.

Dans la recherche, deux types de baisers sont généralement différenciés, à savoir le baiser amical-parental et le baiser romantique-sexuel. D’après les chercheurs, les baisers amicaux-parentaux semblent être omniprésents chez les humains à travers le temps et la géographie tandis que les baisers romantiques-sexuels ne sont pas culturellement universels et sont dominants dans les sociétés stratifiées.

L’étude continue pour expliquer que le premier baiser enregistré de l’humanité se produit dans des sources de l’ancien Moyen-Orient. Le baiser est attesté dans les anciens textes mésopotamiens à partir de 2500 avant notre ère. L’ancienne Mésopotamie constituait les zones le long des fleuves Euphrate et Tigre, qui couvrent aujourd’hui à peu près l’Irak et la Syrie. L’écriture a été inventée pour la première fois simultanément dans le sud de l’Irak et en Égypte vers 3200 avant notre ère. En Mésopotamie, les gens écrivaient en écriture cunéiforme sur des tablettes d’argile, qui enregistraient principalement les langues sumériennes et akkadiennes de 3200 avant notre ère à 75 de notre ère.

En savoir plus:

Trois participants ont été distingués lors du défilé du 18 mai au Cap-Haïtien.