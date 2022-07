Seul le march? noir est bien aliment? en produits p?troliers

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La raret? de la gazoline est frappante dans plusieurs stations d’essence de la capitale mais pas dans les rues. Dans les rares stations-service qui distribuent l’essence, l’approvisionnement devient de plus en plus difficile pour les automobilistes. Sans surprise, des gallons jaunes viennent assi?ger les stations d’essence qui font la distribution de la gazoline dans la capitale. Ce qui alimente et ?largit un peu plus le march? informel. Dans les quartiers, les coins de rue et m?me ? proximit? d’une station d’essence, on trouve des gens qui ?coulent tranquillement ce pr?cieux liquide inflammable. Les vendeurs poussent comme des champignons.

Le mercredi 6 juillet, le d?cor ?tait plant? ? la station d’essence jouxtant la ruelle Berne. Un agent de police regarde, impuissant, une affluence de gallons jaunes et de barils. L’officier de police fait la queue pour remplir le r?servoir du v?hicule de service qui tombe en panne d’essence. Lui aussi, il dispose d’un gallon jaune.

<>, commente l’agent de police au milieu du brouhaha. Les chauffeurs de taxi restent en arri?re. Les pompistes sont plus enclins ? desservir les gallons jaunes et autres r?cipients pour le stockage. La raison : sur chaque gallon jaune rempli, un pourcentage va tout droit dans leur poche.

<>, raconte un vendeur ? gorge d?ploy?e. Le d?bat est d’un coup ouvert. <>, dit-il, sourire au coin.

<>, balance-t-il.

? c?t? dudit vendeur, un jeune homme muni d’un baril d’une capacit? de 23 gallons se l?che. <>, raconte le jeune homme, qui pense qu’on doit d?noncer cette situation. <>, dit-il.

Le ministre du Commerce, Ricardin Saint-Jean, avait annonc? le 20 juin dernier trois dispositions pour r?soudre le probl?me de la vente des produits au march? noir. <>, a d?taill? le ministre du Commerce. Comme troisi?me mesure, Ricardin Saint-Jean avait annonc? que le minist?re allait exiger des compagnies p?troli?res des informations sur les transporteurs de carburant.

Le 16 novembre 2021, le minist?re du Commerce et de l’Industrie (MCI) avait publi? une note pour interdire formellement sur toute l’?tendue du territoire toute vente de gazoline et de diesel dans des r?cipients dans le souci de faciliter une distribution ?quitable et disciplin?e des produits p?troliers.

<>, avait exig? le MCI.

La D?l?gation d?partementale de l’Ouest avait aussi mis en garde, le 21 juin 2021, sur la vente illicite des produits p?troliers sur la voie publique. Les autorit?s s?viront avec la derni?re rigueur contre tous les contrevenants, avait menac? la DDO dans une note de presse.

Pendant un certain temps, le march? informel de la vente des produits p?troliers avait pris un s?rieux coup ? la suite de descentes des lieux des autorit?s judiciaires pour interpeller des vendeurs et saisir les produits p?troliers dans plusieurs endroits. Pour l’instant, le march? informel s’?largit sous les yeux impuissants des autorit?s. Toutes les tentatives d’entrer en contact avec le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Me Jacques Lafontant, se sont r?v?l?es vaines.