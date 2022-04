Seul le secteur prive importe les produits petroliers

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, a indique le ministre de l’Economie et des Finances, Michel Patrick Boivert, interroge par des journalistes sur la penurie de produits petroliers sur le marche, mercredi 27 avril 2022. Le grand argentier de la Republique, de facon pedagogique, a rappele que l’Etat organise les appels d’offres pour determiner le premium, l’une des composantes du prix, l’Etat suit le niveau de stockage et la disponibilite des produits petroliers, paie la subvention aux compagnies petrolieres, soit 14 milliards de gourdes de decembre 2021 a aujourd’hui.

Michel Patrick Boivert a confirme pour Le Nouvelliste que l’Etat a regle 1,3 milliard de gourdes d’une dette de 1,5 milliards de gourdes, comme pour souligner que l’Etat n’a pas de responsabilite dans cette penurie. La penurie, a-t-il dit, est liee <>.

A cause de la guerre en Ukraine, le temps entre la commande et la livraison est devenu plus long. L’embargo sur la Russie rend indisponibles les navires russes qui transportaient des produits, a explique Michel Patrick Boivert. <>, a dit le ministre, qui rassure et entrevoit un retour a la normale sur le marche. Les compagnies petrolieres ont indique que deux bateaux devaient arriver en Haiti le 29 avril. Cela veut dire qu’a compter de la fete du travail, nous sommes supposes avoir une redistribution des produits petroliers sur tout le territoire. <>, a dit Michel Patrick Boivert.

Interroge sur une eventuelle hausse des prix des produits petroliers, le ministre a indique que cette decision n’appartient pas au ministre de l’Economie et des Finances mais au gouvernement.