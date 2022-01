Seulement neuf milliards de gourdes d’investissements publics

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pour l’exercice fiscal 2020-2021, les investissements publics ont ?t? r?duits ? une peau de chagrin. Participant ? l’?mission <>, anim?e par Kesner Pharel, le samedi 1er janvier 2022, sur la radio t?l? M?tropole, le ministre de l’?conomie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, a r?v?l? que les investissements r?alis?s dans le cadre de l’ex?cution du budget se sont chiffr?s seulement ? neuf milliards de gourdes. <>, a confi? le grand argentier de la R?publique, soulignant que le gouvernement ?tait dans l’obligation d’effectuer des d?penses incompressibles. L’enveloppe budg?taire r?vis?e ? quelques jours de la fin de l’exercice 2020-2021 se chiffrait ? 193 milliards de gourdes mais les d?penses d’investissement qui pourraient permettre ? l’?conomie ha?tienne d’en finir avec le cycle infernal de la croissance n?gative repr?sentaient seulement neuf milliards de gourdes.

Actuellement, l’agriculture repr?sente moins de 20% du produit int?rieur brut (PIB). Depuis un certain temps, l’agriculture n’est plus une priorit? pour les d?cideurs malgr? sa forte potentialit? ? cr?er des emplois et des richesses. Les dirigeants imposent au pays leur choix de l’importation au d?triment de l’agriculture. <>, a soulign? l’?conomiste Kesner Pharel, pr?sident et directeur g?n?ral du Group Croissance. Avec la baisse du secteur agricole et celle des secteurs secondaire et tertiaire, le PIB r?el est pass? cette ann?e de 625,6 milliards de gourdes ? 614,3 milliards de gourdes.

? cause de la guerre des gangs arm?s ? Martissant, les agriculteurs de quatre d?partements et de la r?gion des Palmes ont du mal ? ?couler leurs produits sur les grands march?s de la capitale depuis le mois de juin 2021. Les autorit?s n’ont rien fait pour rem?dier ? cette situation. Au contraire, le ministre de l’?conomie et des Finances fait r?f?rence ? cette situation et ? la p?nurie des produits p?troliers pour expliquer la mauvaise performance de l’?conomie nationale, particuli?rement du secteur agricole. <>, a d?plor? le ministre Michel Patrick Boisvert, soulignant que la question de s?curit? sera prise en compte dans le prochain budget.

Dans le budget en pr?paration, le ministre de l’?conomie a fait savoir que l’emphase sera mise sur l’agriculture pour relancer la production locale afin de r?duire les importations et du coup permettre au pays de faire face ? une inflation import?e. Il y aura aussi la reconstruction du grand Sud, ravag? par le tremblement de terre du 14 ao?t 2021 dans le plan d’action prioritaire du gouvernement pour l’exercice en cours.