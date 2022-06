Sheila Cherfilus-McCormick tente d’aider ? trouver une solution ? la crise ha?tienne

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les nombreux ?missaires am?ricains d?p?ch?s en Ha?ti par le d?partement d’Etat depuis l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se ont tous ?chou? ? convaincre les protagonistes de la crise ? trouver un accord politique. Le pays s’enlise chaque jour un peu plus dans le chaos et l’incertitude. Les groupes arm?s se renforcent, multiplient les cas de kidnapping et des incursions en toute impunit? dans plusieurs quartiers de l’aire m?tropolitaine de Port-au-Prince. Les forces de l’ordre ont du mal ? contrecarrer ces bandits qui terrorisent la population.

Le gouvernement et ses alli?s au pouvoir, la classe politique et les organisations de la soci?t? civile ne s’empressent pas de trouver une solution ? cette crise. Ils se regardent en chiens de fa?ence et se rejettent mutuellement les responsabilit?s de la situation chaotique qui pr?vaut dans le pays. C’est dans ce contexte que la d?put?e du 20e district de la Floride, Sheila Cherfilus-McCormick, tente de convaincre les acteurs de la crise en Ha?ti sur l’urgente n?cessit? de trouver un accord politique. Dans une rencontre via Zoom dimanche dernier entre une dizaine de personnalit?s ha?tiennes de la classe politique et de la soci?t? civile et madame Cherfilus-McCormick, la crise politique et l’ins?curit? ont ?t? au centre des discussions.

<>, a rapport? au Nouvelliste Jacques Ted St-Dic, membre du Bureau de suivi de l’accord de Montana, soulignant que depuis le 21 mai Montana attend la r?ponse de M. Henry.

<>, a rapport? pour sa part au journal le responsable du parti politique AAA, Youri Latortue, qui a pris part ? une autre rencontre sur Zoom entre Sheila Cherfilus-McCormick et des politiques.

L’ancien s?nateur de l’Artibonite a soulign? que la question la plus importante qui a ?t? abord?e c’est la s?curit? et le consensus politique.

<>, a confi? Youri Latortue.

L’ancien d?put? Jean Tolbert Alexis, signataire de l’accord du 11 septembre et membre du gouvernement qui a pris part aussi ? la rencontre, a rapport? au journal que Sheila Cherfilus-McCormick a soulign? que l’administration Biden va injecter pr?s de deux milliards de dollars dans la Cara?be et qu’Ha?ti doit tout faire pour en b?n?ficier. <>, a-t-il ajout?.

Jean Tolbert Alexis a ?galement indiqu? que la question d’un accord politique et l’organisation des ?lections ont ?t? aussi abord?es au cours de la rencontre entre Sheila Cherfilus-McCormick et une dizaine de responsables de partis politiques.

Comme apr?s chaque rencontre entre des ?missaires am?ricains et des acteurs politiques ha?tiens, rien de concret n’a ?t? annonc? ? l’issue de la rencontre virtuelle avec la d?put?e am?ricaine Sheila Cherfilus-McCormick. Chaque partie continue de croire qu’elle a raison et que l’autre est responsable de la crise…