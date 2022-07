Signature d’un pacte de gouvernance entre le MEF et la BRH

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, a fait savoir le ministre de l’?conomie et des Finances, qui fait ?tat de dispositions pour un monitoring plus soutenu gr?ce au renforcement du compte unique du Tr?sor. Cela permettra d’avoir des informations, une lisibilit? sur les disponibilit?s du Tr?sor, a expliqu? Michel Patrick Boivert, qui a ?voqu? le poids de la subvention des produits p?troliers dans le financement mon?taire du d?ficit.

Le ministre de l’?conomie et des Finances, Michel Patrick Boivert, et le gouverneur de la Banque de la R?publique d’Ha?ti (BRH), Jean-Baden Dubois, ont sign? <>, au minist?re de l’?conomie et des Finances, vendredi 15 juillet 2022.

Le minist?re de l’?conomie et des Finances (MEF) s’engage ? ne pas d?passer 46 milliards de gourdes de financement mon?taire pour l’exercice en cours. Si le MEF table sur le renforcement du contr?le ? la douane, laisse entrevoir la collecte des recettes pr?vues et du compte unique du Tr?sor pour mieux g?rer la tr?sorerie, il y a un trou. <>, a confi? au journal Michel Patrick Boivert.

