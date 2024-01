Signature d’un Protocole d’entente entre le MENFP et Haïti Jazz pour la promotion de l’Education artistique dans les écoles

​

Signature d’un Protocole d’entente entre le MENFP et la Fondation Haïti Jazz pour la Promotion de l’Education artistique et esthétique dans les écoles.

À travers un communiqué, le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) a informé qu’un Protocole d’entente portant sur une collaboration interinstitutionnelle en vue de la promotion de l’Education artistique et esthétique (EEA) a été signé ce mercredi 10 janvier 2024 avec la Fondation Haïti Jazz. Cette cérémonie a été organisée en présence des Directeurs Généraux du Fonds National pour l’Éducation, Jean Ronald Joseph, de l’Office National de Partenariat en Éducation, Hervé Boursiquot, entre autres.

Toujours dans le communiqué, il est souligné que pour l’année académique 2023-2024, les candidats aux examens officiels seront évalués dans cette nouvelle matière obligatoire, comme ils le seront pour deux autres nouvelles matières : Education physique et sportive (EPS), Education à la technologie et aux activités productives (ETAP).

Exprimant sa satisfaction lors de cette cérémonie, le ministre Nesmy Manigat a rappelé que d’ici à la fin de ce mois, le MENFP compte établir d’autres partenariats en vue de soutenir l’Education physique et sportive (EPS), et l’Education à la technologie et aux activités productives (ETAP) conformément à ce qui est prescrit dans le Cadre d’orientation curriculaire (COC).

Le président de la Fondation Haïti Jazz, Joël Widmaer de son côté se dit satisfait de la collaboration initiée par les deux institutions, tout en soulignant la détermination de la Fondation à mettre son savoir-faire dans le domaine culturel et artistique au bénéfice des écoles qui se fera graduellement, mais avec détermination et responsabilité, et un sens élevé de partage.

“La directrice générale de la Fondation a, d’un autre côté, mis en avant le rôle joué – selon certaines études savantes -, par la musique à l’école dans le développement des compétences, de la pensée critique et créative, la motivation, la confiance en soi, et dans la capacité à communiquer et à bien coopérer. Aussi, a-t-elle poursuivi – en écho à ces recherches -, que la musique facilite le développement des compétences dans des disciplines scolaires non artistiques comme les mathématiques, les sciences sans toutefois nier ses impacts positifs sur la lecture et l’écriture.” souligne le communiqué.

En outre, le Bureau de communication du MENFP précise dans le communiqué que suivant l’article 3.2.1 de ce Protocole d’entente, la Fondation Haïti Jazz s’engage, dans le cadre du PAPJAZZ festival 2024, à mobiliser les musiciens programmés au festival qui vont animer les ateliers de musique pour les jeunes musiciens de jazz et autres de Port au Prince, à mobiliser des musiciens, des experts en art plastique et recyclage pour la mise en œuvre des ateliers « Jazz pou timoun » et mettre en œuvre un appel à candidature pour les musiciens pour une programmation à la “Scène découverte”, mobiliser et organiser l’accueil de cette scène au Centre Culturel Caraïbes programmée le 28 janvier 2024.

Il faut dire que la reconnaissance formelle de l’EEA aux examens officiels est un signe que l’éducation artistique est désormais perçue comme une composante essentielle de l’éducation nationale. Cette mesure reflète l’importance de l’épanouissement artistique dans le développement global des élèves, en soulignant l’importance de la créativité et de l’expression artistique dans leur éducation.

