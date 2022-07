S’installer dans la routine du pire

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le premier ministre a une ann?e au pouvoir. Sa premi?re ann?e, a cru bon de pr?ciser une invitation officielle ? ?couter son adresse ? la nation ? l’occasion du 20 juillet. Pr?vue pour 6h pm, la diffusion du message pr?-enregistr? avait quelques heures de retard. La routine avec ce type de rendez-vous officiel.

Dans son adresse ? la nation, le chef de gouvernement n’a pas surpris son auditoire. En douze mois, les mots sont rest?s les m?mes, les promesses aussi. L’engagement de faire mieux et bien est aussi intact que l’absence de r?sultat ? annoncer. La routine de l’?chec tranquillement admise.

La journ?e avait commenc? avec la d?coration de 66 policiers pour services rendus. Une bonne action du premier ministre en ces temps o? seule la Police nationale d’Ha?ti se comporte en institution. La PNH, en d?pit de tout ce que l’on peut lui reprocher, n’est pas sortie des lignes fix?es par sa loi organique. Le corps est encore un corps. Les policiers ha?tiens risquent leur vie au quotidien, agissent et meurent au nom de la loi. La PNH est m?me le seul organisme de l’Etat ha?tien o?, par leurs pairs, des policiers sont accus?s, jug?s, sanctionn?s, r?voqu?s, arr?t?s. Le seul. Depuis la cr?ation de la PNH, c’est sa routine. C’est aussi la routine pour les responsables politiques de promettre moyens et mat?riels et de ne pas d?livrer. Triste routine.

Ce mercredi, entre vid?os devenues virales sur les r?seaux sociaux d’ex?cution et d’exp?dition punitive r?alis?es par les gangs dans leur guerre sans fin en divers points du territoire, la nouvelle de la lapidation d’une institutrice et ancienne maire d’une petite ville du d?partement du Centre a d?fray? la chronique. Dans la routine du pire, cette mort affreuse, quelles que soient les causes, d?passe toutes les barbaries.

Dans la course de quelle mauvaise nouvelle sera la pire mauvaise nouvelle du jour, la lapidation d’une personne connue prend la t?te. Dans la routine du pire, elle d?loge la violence de masse de Cit? Soleil.

En juillet 2022, ce qui inqui?te ce n’est m?me plus l’encha?nement des graves nouvelles mais bien l’absence de perspective. La routine du pire qui s’installe. La soci?t?, comme ?tourdie, est insensible ? son propre sort. Les politiciens qui jouent ? ?tre des responsables sont les fiers p?res et m?res du pire qui prend racine. La routine d’un naufrage.