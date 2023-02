Six apprenties belges s’initient à nos techniques de coiffure

The content originally appeared on: News Americas Now

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Jusqu’à samedi, six apprenties coiffeuses belges sont en immersion professionnelle en Martinique dans le cadre du dispositif Erasmus +. Il s’agit d’un partenariat entre le centre de formation CLW Kortrijk et l’Institut caribéen de formation et de promotion de la coiffure (ICFPC).

On connaît tous cette expression : « Les

voyages forment la jeunesse ». Ces déplacements, qui

sous-entendent la découverte d’autres façons de vivre et de penser,

sont utiles et même nécessaires à la connaissance, l’initiation,

l’éducation. Les voyages sont sources d’expériences, ils permettent

aux jeunes de mûrir. Et ce ne sont pas ces six apprenties

coiffeuses du centre de formation CLW Kortrijk, situé en Belgique,

qui diront le contraire. Âgées de 18 à 21 ans, elles sont en

immersion professionnelle en Martinique, depuis le 6 février et ce

jusqu’à samedi, dans le cadre du dispositif Erasmus +. Accompagnées

de deux professeurs, elles ont été accueillies à l’Institut

caribéen de formation et de promotion de la coiffure (ICFPC), basé

aux Terres-Sainville, à Fort-de-France. Durant leur première

semaine, elles y ont suivi les cours avec les différentes classes

de CAP métiers de la coiffure de niveau 3 et BP coiffure de niveau

4. Cette semaine, elles se retrouvent par groupe de deux dans trois

salons de coiffure du sud de l’île. Un univers totalement différent Cette immersion professionnelle inédite alliant

cours théoriques et stages en entreprise permet à ces futures

coiffeuses de découvrir un nouvel environnement de travail, des

techniques spécifiques de coiffage de cheveux crépus, frisés,

bouclés, ondulés. Les nattes, les tresses, les vanilles, les

« waves », les locks, les coupes afro, le défrisage

constituent un univers totalement différent pour ces Belges

habituées au cheveu caucasien, généralement lisse. Sadeta, 18 ans,

en dernière année au centre de formation CLW Kortrijk, est ravie

d’être en Martinique. Elle se dit émerveillée face aux multiples

textures de cheveux. « Je n’avais jamais coiffé ces différents

types de cheveux », témoigne la jeune femme, avide de

découverte. « Les tresses m’intéressent beaucoup, je ne

savais…

