Six camions-citernes transportant du carburant detournes a Varreux par des bandits

Alors que le pays fait face a une penurie de carburants depuis plusieurs semaines, les groupes armes qui controlent la zone de Varreux renouent avec leur ancienne habitude qui consiste a paralyser le fonctionnement du plus important terminal petrolier du pays. <>, a explique au journal une source au terminal de Varreux.

Si le lundi 2 mai aucun camion-citerne n’avait quitte le terminal de Varreux, le mardi 3 mai quelques camions ont pu quitter le centre de stockage avec leur citerne remplie.

Cependant, les operations de livraison ont ete interrompues tot dans la journee du mardi a cause de la situation de tension. Les responsables du terminal souhaitent que la serenite necessaire revienne pour pouvoir fonctionner ce mercredi.

Des operateurs dans le secteur petrolier ont fait savoir au journal que bon nombre de camions-citernes sont bloques a Santo depuis le dimanche 24 avril a cause de la guerre des gangs dans la plaine du Cul-de-Sac. Une situation qui, selon eux, peut compliquer davantage l’approvisionnement des stations d’essence a travers le pays, notamment a Port-au-Prince.

Dans un communique publie le 2 mai, le Bureau de monetisation des programmes d’aide au developpement (BMPAD) a informe que 287 500 barils de gazoline et de diesel sont arrives a Port-au-Prince le week-end ecoule. << Les deux bateaux de carburants attendus sont arrives a Port-au-Prince comme prevu,



avec une cargaison de 287 500 barils de gazoline et de diesel pour toutes les compagnies



petroliere, soit respectivement 154 500 barils de gazoline et 133 000 barils de diesel >>, selon le BMPAD.

Le BMPAD souligne que les terminaux de Thor et de Varreux ont travaille tout le week-end, dimanche, y compris le 1er mai afin d’approvisionner le plus grand nombre possible de stations d’essence dans tout le pays.

Le navire M/T MATHILDE ALPINE, arrive le 29 avril, transportait 27 500 barils de gazoline et



le M/T EL MEDIA, arrive le samedi 30 avril 2022, 127 000 barils de gazoline ainsi que 133 000



barils de diesel, precise le BMPAD.

Des operateurs petroliers disent craindre comme l’annee derniere, une indisponibilite du carburant dans les terminaux et l’impossibilite de les acheminer aux stations-service a cause des agissements des groupes armes.