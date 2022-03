Six chanteuses et femmes libres qui donnent le ton

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’une apres l’autre, des chanteuses se sont imposees dans un secteur reserve aux hommes : la musique populaire dansante haitienne et cela les propulse au-devant de la scene dans un pays ou la musique est la plus populaire des distractions.

S’il y a eu dans le temps les Toto Bisainthe, Carole Demesmin, Yole Derose, Ti Corn ou Emeline Michel qui ont trace leur chemin micro en main, de nos jours, non seulement une nouvelle generation de chanteuses chantent seules sur scene mais elles ont impose au fil des succes leur presence dans les groupes compas. Elles chantent dans les bals et les festivals. Il est difficile de trouver un album compas sans un hit porte par une de ces nouvelles voix feminines. Une chanteuse qu’un groupe compas invite sur un album, ce n’est ni un accident ni un cadeau, c’est pour beneficier de son aura et de sa popularite.

Plus que le talent, les chanteuses du XXIe siecle imposent par leur style, leur sensualite, leur popularite, le desir total qu’elles amenent sur scene. On veut les ecouter, on veut les voir, on copie leur look, on reprend leur code, on admire leur corps, on respecte leur independance. Dans un milieu macho, c’est une grande victoire. Car non seulement elles sont presentes, mais elles gardent le controle, peuvent a leur guise changer de groupe ou d’equipe, revendiquent un cachet consequent.

Des annees apres Lumane Casimir, premiere grande chanteuse haitienne qui avait integre un groupe de musique dansante populaire — le Jazz des Jeunes dans les annees 40-50 du siecle passe –, mieux que les performances de Riske — groupe compas a succes compose seulement de femmes, ou de Siromiel qui n’a pas dure — les femmes sont au premier plan dans la musique et toutes les jeunes filles regardent avec admiration ces dures a cuire qui cassent tous les codes du vieux monde.

En ce debut de 2022, des femmes de l’industrie musicale haitienne revetent toute un costume de superheros sexy et talentueuses. Face a une HMI et a une societe qui leur demandent souvent davantage que les hommes, elles se jettent avec charme, corps, ame et voix dans une arene degoulinante de testosterone, en quete de leur propre gloire ; quitte a modifier leur apparence ou changer constamment de look pour atteindre leur but.

“Mon corps, mon talent” semblent vouloir brandir ces femmes du HMI qui n’ont desormais plus froid aux yeux ni au corps. Pour mener la barque de leur carriere sur les eaux tumultueuses du secteur musical haitien, la plupart d’entre elles misent sur un package business a la Madonna, a la Lady Gaga ou a la Rihanna : talent saupoudre de provocation et de seduction. Elles se font voir, voix en avant, belles et sexy. En fonction de leur objectif. En fonction de leur public.

Emeline Michel, la Diva, une pionniere

Interprete hors pair, chanteuse, danseuse, compositrice et productrice accomplie, Emeline Michel est sans contredit la reine indetronable de la musique haitienne. Perchee sur ses 34 ans de carriere, la <> a donne le ton et montre la voie aux chanteuses lui succedant. Modele de classe, de professionnalisme et de maturite a nul autre pareil, la fille des Gonaives a reussi a survoler, en depit de tout, des generations de melomanes et de fans, sans perdre une parcelle de son authenticite et de son essence.

La chanteuse de <> des ses premiers pas vers une carriere professionnelle s’est toujours affichee comme une <>. Emeline a toujours ete une chanteuse liberee et osee qui a fait de sa sensualite, mais pas que, l’une de ses lettres de noblesse.

Sans se deshabiller sur scene, sans se denuder, sans danser vulgairement, l’amour et le sexe ont toujours illumine la carriere de l’artiste qui a chante <> avant les annees 90 du siecle dernier. Pour aborder ses sujets de predilection l’artiste s’y prend bien. Avec art. Comme sur <> retrouve sur son dernier album <>, ou encore sur <> (album <>) et <> (Rasin kreyol). Emeline Michel fait de la poesie l’arme ideal pour exprimer ouvertement ses desirs langoureux et ses plus grands fantasmes.

<>, signale-t-elle.

Darline Desca fait ce qu’elle veut de son corps et de sa carriere

Darline Desca, dite DD, est le symbole de la chanteuse haitienne qui n’hesite pas a prendre des risques et des decisions radicales pour gerer <>. <> a commence sa carriere en 2009 avec un look afro et un charme naturel plutot bon enfant. Darline a compris un matin que bien chanter ne suffisait plus et a decide de changer de cap, avec la chanson <>.

Cette composition de Dener Ceide, talentueux parolier et compositeur aguerri, sortie en 2018, traite a haute voix ce que les femmes sont souvent contraintes a dire tout bas. Parce qu’une femme n’est pas autorisee a s’exprimer sur ses fantasmes sexuels ou ses insatisfactions au lit, par peur de se voir coller l’etiquette de vicieuse ou pire. Mais DD, elle, a ose crier : <>.

Et depuis, la nouvelle Darline est nee. Nouveau look, nouveau style. L’artiste a plein temps ne cache plus ses courbes plantureuses perfectionnees par de longues heures depensees au gym. Elle s’affiche et s’assume en tant que femme, seductrice dans ses clips, sur scene et sur les reseaux sociaux. Sa chanson <> ou elle fait savoir ouvertement a son homme, avec sons et images, combien elle est satisfaite de ses performances au lit, en est la preuve. Se fiant a ses dires, ce “pik makaya” qui lui a montre la voie, lui a porte chance. Si elle avait a reprendre la decision de troquer l’ancienne Darline Desca contre cette nouvelle version, elle le ferait encore. Qu’importe le flux de critiques porte a son egard. Darline Desca n’est plus une simple chanteuse, c’est une femme qui chante.

<>, explique Darline Desca.

Blondedy Ferdinand, la recherche des << courbes parfaites >>

Blondedy Ferdinand est une actrice issue du cinema haitien du debut des annees 2000, auto convertie en chanteuse recemment apres un duo avec le chanteur J-Beatz : <>. Elle a deja eu recours, a plusieurs reprises, a la chirurgie esthetique pour se refaire les seins et d’autres parties de son corps. Elle affiche fierement les fesses les plus celebres de la scene musicale haitienne. Elle ne manque jamais l’occasion d’assumer les dizaines de milliers de dollars qu’elle a depenses pour arriver a faconner ses formes exuberantes. Elle claironne sur les reseaux sociaux les merites de la chirurgie esthetique et les miracles des produits chimiques pour blanchir la peau ou pour raffermir les parties intimes. Elle a construit son image sur sa plastique modifiee, a monte une entreprise qui vend ce qu’elle promeut et s’affiche comme une cougar decomplexee. Avec elle, sexualite et beaute a tout prix vont de pair et ses fans se comptent par million sur les reseaux sociaux.

Sur scene, plus osee et plus audacieuse que Blondedy Ferdinand, it girl friande de buzz, il n’y en a pas. Elle n’hesite pas a gravir les podiums en tenue de none, en short, en culotte et soutien-gorge ou encore en robe longue epousant parfaitement ses formes. Meme quand elle est habillee on croit qu’elle est nue. Se faire deshabiller du regard et desirer par les hommes comme par les femmes est son hamecon. Un positionnement qui reussit a la businesswoman. L’interet qu’elle suscite du cote des promoteurs et du public, notamment a ses debuts, etait tout simplement inimaginable, pour une chanteuse de son acabit. Si la chanteuse n’atteint pas la perfection, elle se vend bien sur scene et c’est tout ce qui compte pour le public.

<>, indique Blondedy Ferdinand.

Rutshelle Guillaume : oser, reussir, tomber, se relever, perseverer, reussir

Rutshelle Guillaume est surnommee la Rebelle. Si elle doit ce nom au titre de son deuxieme album, les differentes circonstances et epreuves qui ont jalonne sa vie prouvent aussi qu’elle en est une. Une dure a cuir qui n’a que faire de ses detracteurs et qui jusqu’a aujourd’hui a su conduire sa carriere a bon port.

Oser, reussir, tomber, se relever, perseverer, reussir, sont des verbes qui vont avec Rutshelle dans la conduite de sa carriere. Celle dont la vie privee est aussi connue que sa vie publique est l’exemple parfait de la vedette qui inspire et attire les mauvaises langues. Ces dernieres annees, aucune chanteuse n’a ete plus femme que cette superbe femme de tete passee par l’Ecole normale superieure de l’Universite d’Etat d’Haiti ou elle a etudie la philosophie.

Si elle ne se denude pas autant que d’autres, la voix de <> a, au fil des annees, modifie son look, revu son style vestimentaire. Elle n’est plus en 2022 cette Rutshelle que l’on a connue en 2013 avec un afro sage sur <>. Crane rase un jour, lace frontal un autre, elle change d’apparence autant qu’elle survole de ville en ville ou de club en club pour des prestations. Elle a meme une styliste, Cassie Gilles, qui prend en charge son outfit.

La chanteuse mise sur son apparence sur scene, sur ses atouts physiques et ses tours de reins. La Guillaume sait comment faire bouger ses fesses. Des qu’elle tourne le dos, son public sait deja a quoi s’attendre. La place est a la fameuse danse vulgarisee par la chanson <> qui figure sur son dernier album en date <>.

<>, fait savoir Rutshelle Guillaume.

A cote de Rutshelle la chanteuse, il y a Rutshelle la femme. Celle qui etait toute simple au debut de sa carriere et qui comme une chrysalide est devenue papillon sous les yeux emerveilles de ses fans. Rutshelle, au fil des annees, a embelli comme toutes les jeunes filles souhaitent se metamorphoser. Le public a aussi pu suivre ses aventures amoureuses. Princes charmants, copains chanteurs, hommes a femme, machos-violents, menteurs qui promettent le mariage, coups d’un soir, les hommes qui traversent la vie de Rutshelle sont comme ceux que rencontrent toutes les filles et femmes du pays. Sa vie amoureuse, vrai livre ouvert, la rapproche encore plus de ses fans. Personne n’est plus vraie que Rutshelle dans le HMI. On aime l’ancienne professeure de chez les soeurs dans les meilleures ecoles de la capitale, la mere de famille qui cherit sa fille unique, celle qui perd sa perruque sur scene et la femme qui se releve apres chaque coup dur. Et ne parlons pas du succes et des prix que grapille dans la Caraibe ou en Afrique celle qui est <>, chaque annee.

Shassy, la resistante

Depuis ses debuts, Shassy a toujours porte tete altiere son chapeau de bad girl. Tenue provocante ; perruques de toutes les couleurs a la Nicky Minaj ; des piercings au nez, sous les levres inferieures et au nombril, Chasmaille Odera a ete le prototype parfait de celle que la societe qualifie d’une sacree <>. Et elle ne s’en est jamais souciee.

Il faut dire que Shassy est une battante. Animatrice d’une emission a la television, elle se retrouve un jour vedette d’un sextape que se partagent tous ceux qui ont un telephone intelligent. C’est une premiere en Haiti. Une personne connue est vue dans un moment intime. Elle est seule et la video enflamme les reseaux et l’imagination. Elle assume et permet de rappeler a tous de bien prendre soin de leur ordinateur, telephone, photo et video. Shassy se relevera et se mettra a chanter sans chercher a corriger un style qui s’impose a elle.

<>, raconte la chanteuse de <>.

Vanessa Desire, le talent n’attend pas le nombre des annees, les problemes non plus

Vanessa Desire Dabel, nee le 1er septembre 1994, plus connue comme Vanessa Desire, est la plus jeune de cette liste de chanteuses. Decouverte en 2010 grace a sa participation reussie au concours Digicel Stars ou elle termine deuxieme apres avoir tenu tete a celui qui deviendra Roody Roodboy, la native de Petit-Goave fait une carriere remarquee depuis. Ses duos avec Toby Anbake sur <> ou avec Rutshelle Guillaume sur <> font des millions de vues sur Youtube et lui permettent de fideliser un public qui la suit de prestation en prestation.

Si <> est une chanson d’amour, dans <> elle aborde le ras-le-bol d’une femme qui decide de tourner definitivement le dos a une relation toxique. La chanson traduit un message pour toutes celles qui preferent souffrir dans une vie de couple, par peur de ne pas trouver quelqu’un d’autre avec qui partager l’amour.

Comme Shassy, Vanessa a connu un episode eprouvant avec une video intime qui circule sur les reseaux sociaux. Un cas deplorable de revenge porno. Elle serre les dents et s’accroche a son talent. Son public ne la lache pas, elle continue de se produire et remonte la pente. Plus solide qu’avant.

<>, fait savoir de son cote la jeune artiste Vanessa Desire, femme libre et solide.