Six mois apres le seisme, les defis persistent

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Quand le seisme a frappe la peninsule sud d’Haiti le 14 aout 2021, nous ne pouvions anticiper l’ampleur des degats. Selon les donnees officielles, le seisme a touche 800 000 personnes, dont 340 000 enfants, fait plus de 2 200 morts et 12 700 blesses, endommage ou detruit 115 000 habitations, 97 institutions sanitaires et 1 250 ecoles dans les departements du Sud, des Nippes et de la Grand’Anse. Plus de 260 000 enfants ont besoin d’assistance humanitaire. L’ensemble des dommages et des pertes est estime a 1,62 milliard de dollars, tandis que les besoins de relevement s’elevent a 1,98 milliard de dollars.

L’UNICEF a ete a l’avant-garde de la reponse des les premieres heures qui ont suivi la catastrophe naturelle. En moins de 24 heures apres le tremblement de terre, nous avons envoye dans le sud six kits medicaux d’urgence contenant des medicaments et autres fournitures essentiels pour prendre en charge 30.000 personnes. En appui au Ministere de la sante publique et de la population (MSPP), nous avons deploye 24 cliniques mobiles dans 18 communes reculees, pour fournir des soins de sante a 52 000 personnes, tout en ouvrant l’acces a la vaccination contre la COVID-19. L’UNICEF a repositionne des intrants d’urgence pour prendre en charge plus 27 000 enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition aigue. Pres de 22.000 ont ete depistes et 4 800, traites.

En appui a la Direction generale de la protection civile (DGPC), des equipes ont distribue pres de 23 000 kits d’hygiene, comprenant du savon, des produits de traitement de l’eau a domicile et des kits d’hygiene menstruelle pour couvrir 121.000 personnes. En soutien a la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA), des camions-citernes ont facilite l’acces a l’eau potable a plus 419 000 personnes. La construction de 75 blocs de latrines respectant les normes d’accessibilite pour les personnes handicapees se poursuit sur les sites de deplaces. L’UNICEF a egalement soutenu l’acquisition de materiels hydrauliques et la prise en charge de brigades pour la remise en etat de 22 systemes d’adduction d’eau endommages, afin que 120.000 personnes regagnent un acces durable a l’eau potable.

En collaboration avec l’Institut du Bien-Etre Social et de Recherches (IBESR) et d’autres partenaires, l’UNICEF a facilite la reunification de 171 enfants non accompagnes ou separes avec leur famille, et pourvu un soutien psychosocial et une assistance alimentaire et d’hygiene a plus de 500 familles d’enfants vulnerables. Plus de 19.000 filles et garcons ont beneficie d’activites psychosociales et recreatives dans 50 <>, pour aider les enfants a regagner une certaine sens de normalite, apres les traumatismes qu’ils ont vecus.

D’innombrables efforts ont egalement ete consentis afin que le 4 octobre, un mois apres l’ouverture nationale des classes, les ecoles du Grand Sud ouvrent leurs portes. Nous nous sommes engages a construire 900 salles de classe dans 150 ecoles, en collaboration avec des ONG et des firmes privees locales. A ce jour, 230 espaces d’apprentissages sont en phase de construction dans 38 ecoles. 74 000 kits scolaires et 1 600 kits pedagogiques ont ete distribues aux eleves et aux enseignants dans 297 ecoles. Cet important travail se fait avec l’aide des jeunes U-Reporters issus des communautes que nous servons.

Aujourd’hui, six mois apres le tremblement de terre, alors que nous amorcons la reconstruction et le relevement, les defis persistent. Des dizaines de milliers d’enfants attendent avec anxiete que plus de 1000 ecoles soient rehabilitees ou reconstruites, afin qu’ils puissent retrouver des conditions d’apprentissage adequates. Les efforts seront poursuivis en termes de maintien de l’approvisionnement en eau potable et l’hygiene, pour eviter la resurgence de maladies d’origine hydrique comme le cholera, apres trois ans sans qu’aucun cas de cholera ne soit rapporte en Haiti. La situation nutritionnelle des enfants reste precaire pour des familles qui ont presque tout perdu apres le seisme. Les cliniques mobiles se poursuivent la ou les institutions sanitaires ne sont pas encore rehabilitees ou reconstruites.

Je voudrais remercier les bailleurs qui nous accompagnent depuis six mois et en appelle a la communaute internationale a maintenir cet elan de solidarite. Fin 2021, l’UNICEF a demande 97 millions de dollars par le biais de l’Appel humanitaire pour les enfants (HAC) afin de repondre aux besoins urgents de 950 000 personnes, dont 520 000 enfants, causes par l’impact combine du seisme de 2021, des catastrophes naturelles liees au climat, de la crise politique et socio-economique persistante, de l’insecurite due a la violence des gangs, des retours forces, des deplacements internes et de la pandemie de COVID-19. Jusqu’a present, seul un tiers du financement requis a ete leve. Cette requete de financement sera mise a jour et revisee en fonction des besoins emergents, et en etroite coordination avec les autorites haitiennes et les partenaires.

Bruno Maes

Representant de l’UNICEF en Haiti