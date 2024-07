Smith Augustin, prochain président du CPT, publie son profil

Profil du prochain président du CPT, Smith Augustin, une figure intellectuelle importante du paysage politique et diplomatique haïtien affirme son bureau de communucation.

Le bureau de communication du conseiller présidentiel de Smith Augustin a publié une note recemment pour présenter son profil, le prochain président du Conseil Présidentiel de Transition du 7 octobre 2024 au 7 mars 2025, Smith Augustin désigné le 24 mars 2024 comme représentant de RED/EDE et Compromis Historique au sein du CPT est un ancien Ambassadeur d’Haïti en République dominicaine de 2020 à 2022. Il a fait des études doctorales en sociologie à l’Université Laval où il a également occupé le poste d’assistant-professeur.

Outre ses études doctorales en sociologie, Smith Augustin est diplômé de deux programmes prestigieux du Conseil Latino-américain en Sciences Sociales (CLACSO) : “Études latino-américaines et caribéennes” et “Géopolitique”. Il est également détenteur d’une licence en 2009, en philosophie et sciences sociales à l’Institut Technologique de Santo Domingo puis un master 2 en droit international des droits fondamentaux de l’Université de Nantes en 2013.

Entre 2022 et 2024, Smith Augustin a travaillé comme enseignant-chercheur et consultant indépendant au sein de plusieurs universités et organismes nationaux internationaux. De 2009 à 2014, il a été haut fonctionnaire des Nations-Unies à titre d’Officier national des droits de l’homme.

Il faut souligner que lors de son passage comme Ambassadeur d’Haïti en République dominicaine, Smith Augustin a travaillé sans relâche dans la défense des droits des migrants haïtiens et le renforcement des relations diplomatiques entre les deux États.

A lire aussi:

Le taux de référence calculé par la BRH pour ce mercredi 10 Juillet 2024