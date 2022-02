SMP, budget 2022, ins?curit? alimentaire, hausse des d?penses sociales… le point avec le FMI

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Nouvelliste : Le FMI a-t-il des discussions sur un nouveau SMP avec le gouvernement ha?tien ?

Nicole Laframboise : Les autorit?s ont demand? de l’aide dans le cadre d’un programme suivi par le FMI (Staff Monitored Program – SMP) – un soutien au programme du FMI sans financement. Un SMP est n?cessaire en vue d’aider Ha?ti ? ?tablir un bilan de la mise en oeuvre des politiques et ? renforcer les capacit?s afin d’?tre pr?te pour un programme complet soutenu par le FMI avec financement. Les discussions pour le SMP de 12 mois devraient commencer mi-f?vrier.

LN : En d?cembre dernier, le gouvernement ha?tien a r?duit sa subvention sur le prix du gaz afin de r?duire le d?ficit public. Avez-vous un commentaire ? faire ? ce sujet ?

NF: La politique pr?c?dente de fixation du prix du carburant ?tait insoutenable et in?quitable, puisqu’elle impliquait des d?penses importantes en subventions qui b?n?ficiaient principalement aux groupes ? revenus ?lev?s et qui ont conduit ? un cercle vicieux de financement par la banque centrale, d’inflation et de d?pr?ciation de la gourde qui a nui aux pauvres. Le retour ? la loi de 1995, qui permet aux prix des carburants de s’ajuster ? l’?volution des prix mondiaux, a permis de s’attaquer judicieusement ? ce cycle insoutenable et a cr?? un espace pour augmenter les d?penses productives en mati?re d’investissements publics, de sant?, d’?ducation et d’ordre public. Il serait toutefois important d’apporter le plus rapidement possible un soutien aux groupes vuln?rables touch?s par la hausse des prix. La gouvernance du march? des importations et de la distribution de carburant restera un ?l?ment important de tout soutien futur du Fonds.

LN: Sur le plan social, la situation s’aggrave. Le nombre d’Ha?tiens en ins?curit? alimentaire devrait atteindre 4,6 millions en mars. Avez-vous des inqui?tudes et des conseils ? donner aux autorit?s ha?tiennes ?

NL: L’augmentation de l’ins?curit? alimentaire est tr?s pr?occupante. Une certaine stabilit? politique et macro?conomique, d?j? favoris?e par la r?vision de la politique des carburants, contribuera ? augmenter la croissance ?conomique et ? cr?er un espace budg?taire pour am?liorer la situation s?curitaire, qui a affect? la production agricole, et pour augmenter les d?penses destin?es au secteur agricole et aux plus vuln?rables. Le Fonds soutient ?galement l’augmentation des d?penses sociales, notamment en allouant davantage de ressources au minist?re des Affaires sociales et du Travail (MAST) pour accro?tre les d?penses sociales en faveur des Ha?tiens en situation d’ins?curit? alimentaire. (Voir le rapport pays 20/122 pour les recommandations du FMI sur la mise en place d’un filet de s?curit? sociale, y compris le passage ? des programmes universels de transfert de fonds aux m?nages).

LN: ?tes-vous en contact avec le gouvernement ha?tien en ce qui concerne un nouveau budget (2021-2022) ?

NL: Le FMI a ?t? en contact r?gulier avec les autorit?s ha?tiennes au cours des derniers mois et a fourni des conseils sur la fa?on de r?tablir la stabilit? macro?conomique et de faire avancer les r?formes. Les services du FMI continueront d’aider les autorit?s dans leurs efforts en vue d’?laborer un budget coh?rent pour l’exercice 2022 et ?ventuellement l’exercice 2023, y compris dans le cadre des discussions sur les programmes du Fonds.

LN: Avez-vous un appel ? lancer aux donateurs ou ? la communaut? internationale ?

NL: Les services du FMI tiennent r?guli?rement des consultations avec les principales institutions financi?res internationales – la Banque mondiale, le Programme alimentaire mondial, la Banque interam?ricaine de d?veloppement – avec les donateurs bilat?raux et avec de nombreux autres partenaires du d?veloppement. Ces efforts visent ? favoriser une communication ouverte et ? am?liorer la coordination. Ce travail se poursuivra dans le cadre d’un programme du Fonds.

Propos recueillis par Roberson Alphonse