Soirée d’hommage et de célébration à l’héritage de Mikaben au Lincoln Center à New-York

Soirée d’hommage et de célébration à l’héritage de Michael Benjamin (Mikaben) au Lincoln Center à New-York.

A l’initiative du conservateur Chriss Rimpel de RAD Muzik, une soirée de célébration sera organisée au Lincoln Center, à New-York, le dimanche 25 juin 2023 à 7 heures 30 du soir, afin de rendre hommage à l’héritage de Mikaben, a annoncé la famille du défunt dans un message publié sur sa page Facebook. Plusieurs artistes dont Admiral T, J. Perry, Talie Cerin, Phyllisia Ross seront réunis sur scène pour faire de cette soirée une réussite.

“Joignez vous à nous pour célébrer ‘Ayiti Se’ MIKABEN, un hommage et une célébration spéciaux au Lincoln Center, NYC le 25 JUIN 2023”, a écrit la famille Benjamin pour annoncer la nouvelle.

Sur le site de Lincoln Center, des détails ont été communiqués sur comment participer à cette soirée d’hommage et de célébration. “Il y a deux façons d’accéder à cet événement :1. Admission générale , premier arrivé, premier servi. Présentez-vous !2. Fast Track , ouverture le lundi précédant l’événement à midi. Cliquez ici https://www.lincolncenter.org/series/summer-for-the-city/v/fast%20track pour en savoir plus et réserver.”

Plusieurs artistes seront de la partie: l’artiste de dancehall né en Guadeloupe, Admiral T ; les chanteurs J. Perry, Talie Cerin, Obed, Martine Marseille et Phyllisia Ross ; DJ Stakz ; anciens membres du collectif fondateur Konpa CaRiMi Mickael Guirand ‘VAYB’ et Richard Cavé’; et la sœur de Mikaben, Mélodie , et son père, Lionel Benjamin Senior.

Rappelons que la date du 25 juin aurait été le 42ème anniversaire de Mikaben. Il a été auteur-compositeur-interprète haïtien. Il était l’un des interprètes les plus talentueux de sa génération, notamment pour son hymne de fierté nationale, Ayiti Se (“Haïti est”).

Mikaben est décédé subitement le samedi 15 octobre 2022, en France, dans la ville de Paris, à l’Accor Arena, à la suite d’un malaise en plein concert du groupe CARIMI après avoir gratifié une belle performance à des milliers de fans venus de partout.

