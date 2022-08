Soleil d’?t?, de retour sur nos ?crans apr?s deux ans d’arr?t

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pour ce qui est du concours de chant, sur 100 inscrit, plus d’une trentaine d’enfants dont l’?ge est compris entre 6 et 12 ans devront exhiber, pendant pratiquement un mois, leur talent sur le podium de Soleil d’?t?. Le concours se d?roulera en plusieurs phases: d’abord, deux premiers tours devront permettre au jury de s?lectionner les dix meilleures notes pour les demi-finales. Ensuite, cinq d’entre ces talents seront admis pour la phase ultime o? trois d’entre eux seront prim?s.

Pour en arriver l?, le travail n’a surtout pas ?t? facile pour l’?quipe d’organisation qui n’avait que quelques semaines devant elle, a en croire le num?ro un de la radio- t?l? Soleil, Claudy Duclervil. Selon ce dernier, cela a n?cessit? un redoublement d’efforts des techniciens, qui, souligne-t-il, ont d? bosser jour et nuit pendant une dizaine de jours afin de finaliser les travaux d’am?nagement de l’espace et du podium devant accueillir l’?v?nement.

Eh oui! Ce n’est ni une rumeur ni un canular, le concours Soleil d’?t? est bel et bien de retour cette ann?e. La nouvelle a ?t? confirm?e par l’un des instigateurs du projet et P.DG de la radio t?l? Soleil, le R?v. P?re Claudy Duclervil, qui exprime la joie d?bordante de son ?quipe tout en revenant sur les faits ayant occasionn? cette d?cision.

