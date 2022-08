Soleil d’?t? : Stephanie Massillon sacr?e voix de l’?t? 2022

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Permettre aux enfants d’ext?rioriser leur talent dans plusieurs domaines artistiques particuli?rement la chanson, mettre ? leur disposition un espace de socialisation pendant la p?riode des vacances… tels sont entre autres, les objectifs vis?s par les organisateurs ? travers cette activit? annuelle, Soleil d’?t?. Cette ann?e encore, ? l’occasion de la 12e ?dition de son concours de chant – interrompu durant ces deux derni?res ann?es en raison de la pand?mie et l’ins?curit? – la motivation et la d?termination des organisateurs n’ont pas boug? d’un cran quant ? la tenue d’un tel ?v?nement.

Pas moins d’une trentaine d’enfants ont eu ? exposer pendant presqu’un mois leur talent devant un jury de trois membres. Celui-ci, ? son tour, a d? s?lectionner les meilleures prestations ? partir d’un ensemble de crit?res pr??tablis comme la justesse vocale, leur capacit? de gestion de sc?ne et des accompagnements musicaux. Seulement cinq de ces postulants ont ?t? admis pour la phase ultime de la comp?tition.

En pr?sence de parents, proches, amis et supporteurs, qui ont r?pondu pr?sent dans les locaux de la Radio T?l? Soleil, ? P?tion-ville, ces finalistes ont offert chacune une interpr?tation avec accompagnement musical. Le jury a pu d?lib?rer et les r?sultats sont r?partis comme suit : ?lue la Voix de l’?t? 2022, St?phanie Massillon a repris, non sans verser des larmes, une belle adaptation de Vyejo; Sterlie Regita Berry (2e place), Ana?lle Fatima Sydney (3e place), alors que Th?odore Anaika et Terlinda Soca?na Pierre sont les 4e et 5e place de ce concours. Des primes dont des kits scolaires, des instruments de musique, des ch?ques ont ?t? remis aux gagnants.

Notons par ailleurs que la programmation de cette finale a ?t? aussi ponctu?e par diverses autres prestations dont celle de l’artiste invit?, Jean Ricard Smith (R Smith) qui participe actuellement ? The Voice dominicana, de la vice-championne de l’?dition 2019 de Soleil d’?t?, Sarah Pierre. De surcro?t, un show de danse et un d?fil? de mode ont ?t? ex?cut?s par des enfants de Soleil d’?t?.

Dans l’ensemble, cette nouvelle ?dition a ?t? boucl?e avec le sentiment d’une mission accomplie, de l’avis des responsables qui se disent satisfaits. <>, s’est f?licit? le PDG de Radio T?l? Soleil, le p?re Claudy Duclervil. Il en a profit? pour remercier les parents pour la confiance plac?e en cette initiative et le public en g?n?ral qui, a-t-il poursuivit, fait de ce show un rendez-vous de tous les soirs durant la p?riode.

Le regard orient? vers le futur, le num?ro un de Radio T?l? Soleil et son ?quipe pensent d?j? ? la prochaine ?dition. Cette derni?re devra accueillir beaucoup plus d’enfants durant une plus longue p?riode si la situation du pays le permet, esp?re P?re Claudy Duclervil.

Alors ? la 13e ?dition !