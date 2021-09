Les habitants de la commune des Abricots, quoique frappés, eux aussi, par le violent tremblement de terre du 14 août, s’activent à prêter main-forte à d’autres victimes. Ils s’engagent à mettre sous les feux des projecteurs un autre modèle de solidarité interhaïtienne aux sinistrés des communes les plus touchées telles que Corail, Pestel et les îles Cayemites. L’action est honorable, il consiste à livrer aux autorités de la Protection civile et des mairies desdites communes des pr…