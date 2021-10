Solidarite, engagement, dignite

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La reimpression de chansons patriotiques circulant dans la diaspora haitienne aux Etats-Unis dans les annees soixante-dix, quatre-vingt par un collectif celebrant la memoire du groupe <> ressuscite une epoque ou la parole etait digne, le ton a la revolte, l’humeur a l’engagement, le pari sur l’avenir.

La presentation est mediocre, les credits mal distribues. La qualite des chansons et des interpretations est inegale. Dans ce vaste mouvement dit de <> en Amerique du Nord, en ces annees Duvalier, il y avait, sur le plan de la production artistique, le pire et le meilleur. Le stalinisme des groupuscules, la reduction d’un <> deja reducteur a quelques dogmes liberticides faisait qu’on chantait parfois faux et favorisait la facilite se nourrissant de slogans. Mais il y avait aussi des merveilles, des chants de revolte et d’esperance n’ayant rien a envier aux plus belles reussites des <> ou de <>.

Il reviendra aux historiens de la poesie, de la musique et de la chanson de retablir cette epoque dans ses droits, de lui donner la pleine place dans l’inventaire de nos pratiques artistiques.

Mais en ecoutant aujourd’hui <> ou <>, ou encore ce chef-d’oeuvre de simplicite humaniste (zanmi yo, jodi a m ap ekri nou. Ke m pa menm jan an, li vin laj tankou lanme. Se bel bagay le tout fanmi yo reyini pou vin met men nan konbit la… Mesi, zanmi yo, mesi..), c’est cette quete de solidarite et d’engagement qui me revient comme quelque chose qu’il convient de ranimer en toute urgence. De dignite aussi. De dignite surtout.

Ce ton, pour ce qui est de la dignite, je l’ai trouve dans l’intervention de Magalie Comeau-Denis aupres de telle instance internationale resolument sourde aux causes de nos malheurs et a nos revendications legitimes. Ce ton, pour ce qui est de la solidarite et de l’engagement, je le trouve dans les discours de certains jeune et, plus rarement, chez quelques <> politiques.

Je suis fatigue d’avoir honte. Honte de leaders politiques adoptant le ton du subalterne quand ils parlent au <>. Honte des acteurs de la vie politique et civile qui ne jurent que par leurs interets personnels. Honte de la vulgarite qui ne fait plus de difference entre le public et le prive en matiere de langage. Honte de ceux incapables de comprendre le moindre geste solidaire. Honte de ceux qui veulent tout, pour lesquels toutes choses peuvent aller ensemble, il n’y a rien d’incompatible, il suffit que les choses leur conviennent et au diable tout principe.

Je suis fatigue d’avoir honte. De la crainte qui me saisit de la honte a venir quand tel representant de tel groupe ou secteur prendra la parole dans une apologie qui ne convainc personne, quand tel <> ne laisse entendre dans ses propos qu’indifference sociale et appat du gain. Honte de toute cette vanite installee dans l’indignite.

Solidarite, engagement, dignite, il serait bien que les medias diffusent ces <>. Pour nous rappeler qu’on peut parler et faire autrement.