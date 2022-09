Sortie de crise : Jacques Ted St Dic invite le secteur priv? ? se constituer en un bloc unique

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le professeur Jacques Ted St Dic, r?agissant ? la note d’un regroupement patronal ha?tien concernant la crise qui secoue le pays, a class? les signataires en deux cat?gories: ceux qui sont d?tenteurs de capitaux et ceux qui en sont gestionnaires, et en a conclu <> dudit secteur est absente, plaidant pour un consensus <>. <>, a fait valoir M. St Dic durant sa participation ? l’?mission ”Panel Magik” le mercredi 31 ao?t.

