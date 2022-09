Sortie de crise : la Chambre de commerce am?ricaine de la R?publique dominicaine solidaire du patronat ha?tien

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La Chambre de commerce am?ricaine de la R?publique dominicaine ? manifest? sa solidarit? envers l’appel ? l’action lanc? le 23 ao?t ?coul? par le Regroupement patronal ha?tien pour le retour ? l’?tat de droit en Ha?ti,comme l’ont fait les repr?sentants des principales associations d’affaires et de d?veloppement de Santiago et du Cibao.

? travers un communiqu? de presse en date du mercredi 31 ao?t 2022, la Chambre de commerce am?ricaine de la R?publique dominicaine (AMCHAMDR) se d?clare solidaire des dirigeants du secteur priv? ha?tien dans leur appel ? l’action pour revenir ? l’?tat de droit et r?tablir la s?curit? de la vie et des biens en Ha?ti.

<>, indique l’association ? but non lucratif, l?galement constitu?e le 8 novembre 1923, qui promeut un climat d’investissement sain bas? sur l’acc?s aux connaissances, aux opportunit?s et ? une culture des meilleures pratiques pour le d?veloppement ?conomique et professionnel de ses partenaires.

<>, poursuit le communiqu? d’AMCHAMDR, jugeant tout aussi importante la n?cessit? d’am?liorer la capacit? du gouvernement ? lever des imp?ts dans des conditions ?quitables mais fermes.

<>, estime la branche dominicaine de la Chambre de commerce am?ricaine.

<>, conclut l’AMCHAMDR dans son communiqu?.

En guise de rappel, dans leur note de presse sign?e le 23 ao?t 2022 sous le label de <>, les pontes du secteur priv? ha?tien et les pr?sidents des associations patronales ont lanc? trois appels.

Le premier ? leurs pairs en faveur du <>.

Le deuxi?me aux gouvernants afin de mobiliser les ressources pour la Police nationale d’Ha?ti (PNH) pour qu’elle soit en << situation morale et mat?rielle de remplir plus efficacement son r?le de maintien de l'ordre et d'?radiquer la <> croissante du pays, qui affecte la libre circulation des personnes et des biens sur toute l’?tendue du territoire>>.

Ils ont enfin lanc? <>.