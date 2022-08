Sortie de crise : Regroupement patronal ha?tien se prononce

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les soussign?s, tous membres du secteur patronal ha?tien, d?ment pr?occup?s par la d?t?rioration sans pr?c?dent de la situation socio-?conomique et des conditions de vie de l’immense majorit? de nos concitoyens, sommes interpell?s par notre devoir patriotique de rappeler aux protagonistes ?conomiques et politiques de notre pays leurs imp?rieuses obligations de privil?gier l’int?r?t national et de mettre fin ? leurs tergiversations.

Nous devons tous ?tre conscients que la faillite actuelle est collective et que le redressement passe par un engagement de tous. Notre premier appel en ce sens sera vers les femmes et hommes d’affaires de notre pays relatif au respect scrupuleux de leurs responsabilit?s fiscales et l?gales, de l’observance de saines pratiques commerciales, de transparence et de concurrence loyale et ? l’abandon de comportements malsains, pr?judiciables ? la collectivit?.

Notre second appel s’adresse ? nos gouvernants : il est vital et urgent que les autorit?s fiscales s’acquittent, de fa?on c?l?re et efficace, de leur responsabilit? de collecte des droits de douane et imp?ts et du devoir de faire respecter les lois et r?glements ?tablis. La mobilisation significative de ressources financi?res, qui devrait normalement en d?couler, se fera en bonne part au profit de la Police nationale d’Ha?ti (PNH). Ainsi elle sera en situation morale et mat?rielle de remplir plus efficacement son r?le de maintien de l’ordre et d’?radiquer la gangst?risation croissante du pays, qui affecte la libre circulation des personnes et des biens sur toute l’?tendue du territoire, et, au premier chef, les couches les plus d?favoris?es de la population tout en ?tant un des facteurs d’appauvrissement de notre classe moyenne.

Il demeure toutefois entendu que l’action attendue de l’?tat exige une gestion saine des deniers publics.

Les soussign?s se doivent ?galement de lancer un troisi?me appel patriotique et pressant aux protagonistes politiques afin de se transcender en consentant chacun et chacune les sacrifices qui s’imposent pour se mettre d’accord sur une solution ?quitable et transparente ? l’impasse politique actuelle.

L’heure est grave et exige que les acteurs cessent de remettre sur le tapis des questions qui provoquent les m?mes d?saccords et aboutissent aux m?mes ?checs. Aucune des parties en conflit n’a la l?galit? ni la l?gitimit? requise pour faire pr?valoir sa th?se. Le pays ne peut plus ?tre pris en otage par des int?r?ts politiques partisans. Il incombe donc ? la classe politique de trouver un consensus autour de deux th?mes fondamentaux :

1) la lutte contre la terreur que s?ment les bandes arm?es et le r?tablissement de la s?curit? des vies et des biens dans le pays.

2) le retour ? l’ordre constitutionnel suite ? la mise en place de structures garantissant un processus ?lectoral cr?dible et acceptable pour tous les partis dont la condition sine qua non est un terrain nivel? afin que tous les candidats aux postes ?lectifs ? tous les niveaux aient les m?mes chances. Dans cette optique, les soussign?s estiment n?cessaire qu’une r?flexion sinc?re et objective sur les r?gles du jeu politique soit incluse au menu de cette transition, incluant l’opportunit? de revoir en profondeur certaines dispositions de notre loi-m?re.

Il serait important que tous les citoyens qui se retrouvent au coeur de ce cri d’alarme adh?rent ? cette d?marche en d?non?ant l’immobilisme inacceptable dans lequel se complaisent aujourd’hui les acteurs politiques, lequel immobilisme contribue ? l’aggravation de l’ins?curit?.

Une fois un gouvernement d?mocratiquement ?lu, les soussign?s et leurs coll?gues du secteur priv? qui sont appel?s ? les rejoindre resteront dispos?s pour d?battre des grandes r?formes structurelles devant conduire ? une gouvernance moderne qui r?pond finalement aux besoins de la population.

————————–

Regroupement patronal ha?tien

Fait ? Port-au-Prince le 23 Ao?t 2022

Ren?-Max AUGUSTE

Edouard BAUSSAN

Pierre-Marie BOISSON

G?rald BOUGUIGNON

Stephan COLES

Eddy DEEB

Yonel ELIZEE

Raina FORBIN

Peter FRISCH

Geoffrey HANDAL

Jean-Marc LEBRUN

Harold Marzouka Jr

Patrick MOUSSIGNAC

Laurent Saint Cyr

Jair ST LOUIS

Mathieu VILLEDROUIN

Jacques VILLEJOINT

Ralph Edmond

Raymond Jaar

Georges Cassis

Marc Emile Echema