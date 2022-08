Sortir Ha?ti de la liste grise du GAFI, l’UCREF et la BRH vont travailler ensemble

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Un protocole d’accord a ?t? sign?, ce jeudi 25 ao?t, au minist?re de l’Economie et des Finances (MEF) par le gouverneur de la Banque de la R?publique d’Ha?ti (BRH), Jean Baden Dubois, et le directeur g?n?ral de l’Unit? centrale de renseignements financiers (UCREF), Michelin Justasble, en pr?sence des ministres Bertho Dorc? et Michel Patrick Boisvert, respectivement titulaires du minist?re de la Justice et de la S?curit? publique et du MEF. Ce protocole d’accord s’inscrit dans le cadre des actions pos?es en vue de sortir Ha?ti de la liste grise du Groupe d’action financi?re (GAFI) puisque le syst?me financier du pays risque de s’isoler et de ne pas pouvoir communiquer avec ceux du reste du monde.

Ce protocole vient en r?ponse aux risques constat?s en 2018 lors des ?valuations d’Ha?ti par le GAFI, d’apr?s Jean Baden Dubois. Il s’inscrit ?galement, pr?cise le gouverneur, dans le cadre des actions ? entreprendre pour sortir Ha?ti de la liste grise. <>, explique Jean Baden Dubois.

? propos de la nature de ce protocole sign? par la BRH et l’UCREF, le gouverneur a pr?cis? qu’il s’agit d’un protocole de coop?ration et d’?changes d’information les deux institutions sous la base des normes internationales et des dispositions de l’article 28 de la loi organique de l’UCREF. <>, d?taille le gouverneur, soulignant que l’?valuation faite en 2018 pour Ha?ti avait r?v?l? toute une s?rie de risques qu’il faut adresser.

Au cours de cette conf?rence de presse, le directeur g?n?ral de l’UCREF, Michelin Justable, a exprim? le besoin d’appui technique de ladite institution pour mieux r?pondre ? ses attributions en fonction de la loi du 25 mai 2017 sur son fonctionnement. Il a avanc? le besoin pour l’UCREF d’effectuer des ?tudes p?riodiques sur l’?volution des techniques utilis?es aux fins de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme au niveau du territoire national ; – le besoin de d?velopper des campagnes d’?ducation civique sur les cons?quences ?conomiques, politiques et sociales qu’entra?nent le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme – et le besoin d’?mettre des avis sur la politique nationale en mati?re de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.

Plus loin, Michelin Justable a fait valoir d’autres attributions de l’UCREF comme celle de proposer des r?formes n?cessaires au renforcement de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Pour cela, souligne-t-il, l’UCREF a grandement besoin de la collaboration d’autres institutions publiques pour ?tre plus performante dans ses op?rations tout en prenant le soin de renforcer ses structures institutionnelles pour pouvoir atteindre ses objectifs.

<>, a indiqu? Michelin Justable, rappelant que la mission de l’UCREF consiste ? recevoir et analyser des informations financi?res.

Pour sa part, le ministre de la Justice, Bertho Dorc?, a r?v?l? sans fournir d’autres explications qu’une d?l?gation s’?tait rendue ? Trinidad et Tobago pour participer ? une c?r?monie offerte dans l’objectif de voir comment faire sortir Ha?ti de la liste grise et d’?viter que le pays se retrouve sur une liste o? l’on trouve des pays o? le GAFI juge que les risques sont encore plus ?lev?s.