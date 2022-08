Sortir Ha?ti de la liste grise, un d?fi de taille

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

En outre, le gouverneur a avanc? qu’il faut des lois sur les associations, interconnecter les juridictions en mati?re de justice et diminuer l’utilisation de cash dans l’?conomie. La signature du protocole d’accord entre la BRH et l’UCREF, les travaux d’interconnexion des juridictions dans le cadre du programme de gestion des cas judiciaires informatis?s qui a permis de connecter d?j? 13 juridictions sur 18 constituent des pas importants pour sortir le pays de la liste grise.

