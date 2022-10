The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Me R?my souligne l’urgence de mettre en place des m?canismes pour d?sengorger les prisons o? il y a une surpopulation carc?rale durant cette p?riode de crise. En ce sens, il plaide en faveur de l’organisation expresse d’assises criminelles, des audiences correctionnelles. <>, a-t-il propos?. Cependant, Me R?my reconna?t que pour attaquer le ph?nom?ne de la d?tention pr?ventive prolong?e il faut que l’autorit? de l’Etat soit r?tablie.

<>, a pr?vu Marie Yol?ne Gilles, la directrice ex?cutive de la Fondation Je Klere (FJKL), soulignant que durant ces trois derniers jours, les chiffres officiels font ?tat de 15 prisonniers qui sont d?c?d?s au p?nitencier national alors que les prisonniers qui sont en contact avec l’ext?rieur notamment avec la fondation ont fait savoir que 20 d’entre eux sont morts au cours de cette p?riode. La militante de d?fense des droits humains lance un SOS pour les prisons en g?n?ral et particuli?rement pour le p?nitencier national et la prison civile de la Croix-des-Bouquets. <>, a-t-elle list? durant son intervention.

