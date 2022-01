Soup jouwoumou : nan mitan twa gwo selebrasyon nasyonal

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Kenz jou, jou pou jou, anvan 217?m selebrasyon endepandans nasyonal Ayiti, ?ganizasyon Nasyonzini pou Edikasyon, Lasasyans ak Lakilti (UNESCO) rekon?t yonn nan pi gwo senb?l lib?te nan lemonn. Apre Sitad?l Lafery?, Chap?l wayal Milo, Pal? san sousi… ?ganizasyon mondyal la f?renk ajoute Soup Jouwoumou nan Eritaj kiltir?l limanite. Yon l?t kout chapo rekonesans Nasyonzini bay Ayiti, nan batay li te mennen kont kolonyalis, kont lesklav ak pou lib?te moun. Men pouki se pa tout Revolisyon ayisyen an li rekon?t k?m yon ekzanp pou lemonn antye, yon eritaj nan Patrimw?n kiltir?l limanite ? Paske, presizeman, Soup jouwoumou an se repa Nasyonal p?p ayisyen, senb?l vanyans yon p?p kont krim ki pi repinyan nan listwa. Yon manje p?p ayisyen boukante k?lkilanswa kote yo ye sou lat?, pou yo onore k?msadwa sakrifis zans?t yo te konsanti, pou yo te kapab viv nan yon peyi lib?te.

Depi finisman mwa desanm rive, minui sonnen benng, Ayisyen se s?l p?p nan lemonn ki f?men epi ki louvri kalandriye li ak yon b?l soup byen cho k ape mache twoke pa p?t. An reyalite se twa nan pi gwo evenman yo fete anmenm tan nan listwa yo, tankou : f?t Makaya, f?t Joudlan ak Jou Zans?t yo. Men kesyon an, eske se twa f?t an menm tan, oubyen se twa f?t nan yon s?l ? Anvan nou leve kouv?ti bonm Soup tou cho k ape vapore a, pou nou sa respire boufe epis sa a, annou gade ansanm kisa twa f?t yo reprezante, konnen epi konprann nan ki sans yo marande.

F?t Makaya

Si nan kapital la, P?toprens, ak nan laplipa k?k gran vil pwovens f?t sa a p?di tout gagans li, an Ayiti, sitou nan milye peyizan yo, an jeneral se Makaya yo fete. Li se yon pery?d sakre ki dewoule depi, soti 22-23 desanm, pou rive 6 janvye. Mo Makaya a vle di <>, nan lanng Kikongo (yon sivilizasyon Bantou, an Afrik).

Dapre istoryen Jean Garry Denis, Makaya a se yon f?t pirifikason lakay nanchon Yoruba, Nago nan peyi Nijerya ak nan peyi Benen. Sou plan espirity?l, nan sezon sa a, lakay fanmi peyizan ayisyen, se l? pou moun wouze kay yo ak bon jan f?y v?t, f?y fre, f?y santi bon, lave espas sakre yo : djev? chans, beny pirifikasyon, beny tretman, beny ranvwa… Tousa, se pou chase movezespri, tout en?ji negatif, pou yo kapab akeyi nouv?lan an ak yon en?ji pozitif.

K?m nou soti w? li, Makaya a se yon pery?d 12 jou. Genyen rejyon an Ayiti li kapab dire jiska twa mwa. Makaya se yo f?t Vodoun kote yo bay lwa yo manje, Li anglobe de l?t gwo evelman enp?tan nan listwa peyi Ayiti. 1ye janvye a, yo rele joudlan tou, non s?lman paske li se jou ki ouvri nouv?l ane a, men sitou, li se f?t Nasyonal peyi Ayiti. Premye p?p esklav ki te oze defye sist?m esklajis blan an, pou li te poze devan lemonn antye, fondasyon yon nouvo repiblik, yon nasyon n?g lib, endepandan. Dezy?m nan, se f?t 2 janvye a, limenm, ki konsakre pou onore non papa nasyon an, Janjak Desalin ak pou savalouwe memwa tout fanm ak gason vanyan ki te sakrifye vi yo, pou yo te ban nou peyi sa a k?m eritaj. Epi, noumenm, k?m eritye, nou pwofite pou nou rem?sye ansyen yo, onore lespri zans?t yo, ansan ak tou sa nou pa w? yo.

1ye janvye f?t nasyonal Ayiti

Pou tout ayisyen, 1ye janvye reprezante fy?te, kouraj, ak t?tansanm yon p?p, det?minasyon lame endij?n, san konkou p?sonn, nan ki te rive bat twa pi gwo puisans kolonyal, esklavajis ep?k la: Langlet?, Lafrans ak Lespay. 2 janvye a se yon devwa memwa, ki pou raple yo te chase prezans Anglet? nan pwent Sid peyi a (nou rele Grandans kounye a), bat chalbari d?y? Pany?l yo, pou te konsolide jenn endepandans lan, devan div?s mann?v pou yo te anvayi li, ak pou yo te tounen retabli sist?m esklavaj la. Men batay ki pi enp?tan an, se rakle yo te bay lame Napol?on Bonaparte la, nan V?ty?.

Yon evelman grandyoz nan tout listwa lag?, paske lame franse a te reprezante pi gwo pisans kolonyal esklavajis ep?k la. Anplis, se te pou premye fwa yon gwoup esklav te pran endepandans yo, epi kreye yon repiblik nwa lib. Kidonk, 1ye janvye a genyen yon siyifikasyon espesyal. Li se senb?l t?tansanm ki te marande div?s gwoup sosyal ki te rive mete diferans yo akote, pou te penm?t yo genyen batay V?ty? a. Batay final ki te mete lame franse a ajenou. Nan yon pwen, Lafrans te oblije vann Lalwizy?n bay Etazini.

Politikman, istorikman, Joudlan an, nan limenm, senbolize revolisyon ki pi konpl? ki reyalize nan lemonn. Se te pou premye fwa, e se s?l fwa sa rive, yon p?p esklav leve sou brenzenng li yon jou, epi li kraze tout yon sist?m politik, ekonomik mondyal. Yon sist?m fondamantalman ki te enjis, rasis, paske pwofi li te baze sou kom?s moun, sou lesklavaj; esplwatasyon yon gwoup moun sou yon l?t, akoz koul? po yo te diferan. Yon krim kont diyite moun, peyi afriken yo rele <>. Yon mo, nan lanng Fon, peyi Benen ak Dawomeyen, ki bay blan ewopeyen yo pote tout chay responsablite yo, kokennchenn krim yo kom?t sou kontinan Afriken an ak sou tout dyaspora li nan lemonn.

Sou plan sosyal ak politik li, Revolisyon ayisyen an anglobe tout lar?l lide twa l?t revolisyon, ki t ape dewoule nan menm ep?p la (Revolisyon franse a, Revolisyon ameriken an ak Revolisyonn Ameriklatin nan), yo te pretann vize a yo. Paske, nan lespri gran val? li t ape defann yo, revolisyon ayisyen an te : anti rasis, anti diskriminatwa. Li te bay tout moun, k?lkilanswa ras li, relijyon li, fanm tankou gasonn, posiblite pou yo te viv lib, egal ego. Se pa san rezon Ayiti pote tit T? lib?te a, oubyen Manman Lib?te a. Polon?, Juif, Siryen, Liban?, elatriye, ki t ape kouri pou enjistis ak p?sekisyon, te jwenn refij sou t? Ayiti. Plis pase sa, Ayiti te ofri ?d ak asitans li, nan ede plizy? peyi, nan batay yo t ape mennen pou yo te defan dwa yo ak pou yo te jwenn lib?te.

1ye janvye a reprezante tou yon jounen lafanmi, f?t padon, f?t rekonsilyasyon. Jou kote sa ki pi j?n prale salye gran paran, pou y ale chache benediksyon, mande padon pou fot yo te kom?t pandan tout ane a. Li se okazyon f?t pou timoun piti tou. Ti joudlan byen abiye ak b?l ti rad yo, soulye tou n?f ki pran lari, tankou tr?y papiyon lage, ki prale swete larezone, chache zetr?n (jw?t, lajan, bonbon, bw? lik?). An gwo, Joudlan an se monman, depi minui sonnen benng, kote lafanmi rasanble pou yo bw? b?l soup yo ansanm, pandan tout jounen an. Men l? nou konnen karakt? mistik Makaya a, koyensidans lan frapan, l? f?t endepandans tonbe nan k?mansman Makaya a.

2 janvye a, f?t zans?t yo

Kanta pou 2 janvye a menm, se gwo koze. Dapre Erol Josu? (atis, oungan, ki se direkt? Biro Etnoloji a), jou 2 janvye a se yon gwo f?t lafanmi; se jou pou nou onore zans?t yo. Apre soup jouwoumou premye janvye a, moun yo manje gra. Sou plan espirity?l, lakay vodouyizan yo, li deklare se babako manje : diri kole ak poul, oswa diri djondjon ak kodenn. Se bw? kremas, wonm babankou, elatriye

Menm si te genyen anpil diskisyon pou te rebay anper? a plas li merite, dapre istoryen Jean Ledan Fils, se anper? Fosten 1er (Fosten Soulouk, 1849) ki te premye fikse F?t JanJak Dessalin k?m f?t nasyonal la nan konstitisyon an,1 pou te savalouwe memwa papa nasyon an. Epi li site istoryen Pierre Buteau, pou f? konnen se sou prezidan N? Aleksi (an 1904), jou sa a te vini ofisyalize n?t k?m f?t nasyonal zans?t yo. Yon fason pou te onore memwa tout Mawon yo, tout Tayno yo, ansanm ak tout sa yo ki te sakrifye vi yo pou lar?l lide lib?te yo t ape rapousuiv la.

Se te yon f?t djak sou jdak pou te make 100 tan endepandans peyi a. Se nan okazyon sa a tou Desalinyen an (La Dessalinienne) te adopte k?m imnasyonal peyi a. Li te ranplase ansyen a : <> (2021)1. Yon lomeyans pou te onore Anper? a, rekonsilye nasyon an ak papa li, epi retabli non li ki te bani depi k? asasinay li sou Pon Wouj, jou 17 okt?b 1806 la.

Soup Jouwoumou

Abitid bw? Soup Joudlan an te koumanse nan okazyon pwoklamasyon endepandans peyi Ayiti a, sou Plasdam Gonayiv, jou 1ye janvye 1804. Dapre sa ki rap?te, pou okazyon an, se Jeneral anch?f lame revolisyon? a, JanJak Desalin limenm, ki te ?done pou yo te ?ganize kantin popil? nan tout katye, atrav? peyi a. Se yon fason, pandan yo t ape selebre monman solan?l sa a, tout moun alawonnbad? te manje. Jou sa a, moun tout kote t ape selebre monman solan?l sa a. Ki f?, Soup jouwoumou an senbolize vanyans tout yon p?p, yon santiman lib?te, konviksyon tout yon popilasyon sou lar?l lide <> a. Men sitou, yon val? tout yon ras moun te pataje ansanm.

Genyen ki f? kw?, abitid bw? Soup jouwoumoun an ta monte nan tan lakoloni. Se te yon privil?j ki te rez?ve s?lman pou m?t blan yo ak s?ten afranchi. Dapre menm opinyon sa a, jou 1ye janvye 1804 la, ansyen esklav yo te pwofite okazyon Pwoklamasyon endepandans lan pou yo te bw? Soup joumou, ki te pou yo k?m yon siy fy?te, yon privil?j yo te bay t?t yo. Pou Madam Bayyinah Bello (pwofes? nan Iniv?site Leta Ayiti, espesyalize sou istwa Desalin), agiman sa a pa kenbe. Dapre li, pa genyen okenn pr?v ki apiye li. Nan lojik madam Bello, si se te vre blan yo te renmen Soup jouwoumou an konsa, nou ta sipoze jwenn tras res?t sa a nan abitid alimant? ansyen metwop?l kolonyal yo, tankou : Lafrans, Lespay, Langlet? konsa. Tras manje sa a ta dwe nan abitid alimant? beke nan Matinik, nan Gwadloup, nan Giy?n, nan SenMaten… nan Kibaoswa nan Lwizy?n (Etazini), ak nan Keb?k, kote anpil kolon te kouri ale kache, nan monman Leve kanpe Jeneral esklav yo.

Yon refleksyon pwofes? Max Manigat apiye, pou f? konnen, Soup jouwoumou an pa genyen anyen pou w? ak manje kolon franse. Men pito, se yon res?t <> (2009). Epi pou kontinye, li apiye agiman li an sou Descouvilz ki esplike, medam krey?l yo te genyen plizy? fason pou yo manje <> (<> …. 1827, T.V p. 75). Annatandan, Max Manigat f? konnen, abitid soup jiwoumou an ta soti nan peyi ki nan z?n lw?s kontinan afiken an, tankou Liberya, Syera Ley?n yo konsa …. Se menm agiman an Ti Diri Mede avanse (desanm 2021), pou f? konnen, li se yon manje natif natal ki kuit selon tradisyon Lafrik. Yon abitid ki lakay Afriken pou yo kuit diferan kalite soup ak l?t kalite manje. Men sa li deklare : <>. Sa ki pa etonnan, paske de ty? popilasyon esklav yo, nan Sendomenng, se te moun ki te f?renk soti an Afrik.

Pwofes? Bello ajoute, pou f? konnen, apati dokiman Madam Desalin li posede, soup joudlan an se te pou f? fas av?k yon pwobl?m grangou peyi a t ape f? fas apre lag? endepandans lan. Difikilte ekonomik ak sityasyon lamanjay la te pouse madan Desalin, Mari Kl?Erez Felicite Bon?, kreye res?t soup la. Yon res?t rich pou yon popilasyon ki nan grangou. Li te genyen ladan : chou, kaw?t, nav?, p?mdet?, yanm blan (ou yanm b?z?), militon. Yon repa konpl? ki te penm?t moun yo manje jouk pandan omwen kenz jou. Af? vyann nan se yon bagay ki te vini ajoute lontan nan apre.

Men, asipoze esplikasyon sa a ta kenbe, se koman menm moun sa yo f? deklare se Kl?Erez ki te bay res?t soup la ? Anplis, l? nou konnen tanperaman yon nonm tankou Janjak Desalin, yon p?sonaj ki pa te nan tilititi aristokrasi dj?l senjan. Pou day?, eske se pa yonn nan sa poutchis yo te repwoche misye ? Ki f?, nou konprann sa mal, pou yon l?d konsa ta soti nan bouch Desalin ki t ape ankouraje popilasyon an manje manje blan nan jou espesyal sa a.

Sa ki enp?tan pou nou souliyen, se kont?ks ki te mennen nan monman sa a. Lag? pou endepandans lan te dire anviwon 12 ane. Soti 12-13 dawou (dat preparasyon batay la), ale 22-23 dawou 1791 (dat Leve kanpe jeneral esklav yo), pou rive nan batay final V?ty? a (18 novanm 1803), epi pwoklamasyon endepandans lan (1e Janvye 1804). Sa ki te depafini tout resous peyi a. Batay final la te mete Rochambeau, k?mannman jeneral d?nye espedisyon franse a, fasafas ak nevy?m brigad Kapwa Lam? t ape k?mande, sou direksyon Jeneral anch?f lame revolisyon? a, Janjak Desalin. Nan finisman batay la, lame Napoleyon an te batba. Lafrans te pran kou fatal la. Li te rekon?t siperyorite lame endij?n nan. Se konsa, yon mwa edmi pita, 1ye janvye 1804, devan vye monn kolonyal la, monn esklavajis la, Ayiti te pwoklame ofisy?lman endepandans li.

Se te douzan yon batay koupe t?t boule kay (nan sans yon batay <>, oubyen <>). Grangou ak lamiz? te blayi toupatou nan peyi a. Devan sityasyon malouk sa a, listwa rap?te, Madam Desalin, Enperatris Mari Kl?Erez Bon?, ki te genyen yon repitasyon fanm k? nan men ki abitye ede fanmi p?v ak timoun ki nan bezwen; pote rad ak medikaman ba yo distribye manje nan lari. Konsa, k?m enfimy?, pou li te respekte ekzijans Jeneral an ch?f la, li te envante res?t soup jouwoumou an. Yon repa remontan ki te fasil pou moun prepare.

Yonn nan ekzijans yo, se pou tout fanmi ki genyen mwayen te prepare res?t la, epi pataje soup la ak tout moun ki te nan bezwen. Pou sa, toupatou nan peyi a, nan tout katye, nan chak kafou te genyen yon bonm soup pou yo te separe manje bay tout moun. Toujou dapre sa madam Bello rap?te, aktivite sa te dire anviwon yon sem?n. Se konsa bw? Soup jouwoumou an ak santiman pataj chak joudlan lan te vini yon abitid. Soup jouwoumou vini repa Nasyonal tout ayisyen, k?lkilanswa kote yo ye. Yon f?t lafanmi kote b?l soup ape twoke pap?t. Li se Senb?l yon santiman frat?n?l, pataj, twokay, solidarite, padon, rekonsilyasyon.

Pran nan kont?ks istorik, politik ak sosyal li, soup Joudlan an marande twa gwo monman sa yo : Makaya a, F?t endepandans lan ak F?t zans?t yo, ki lye ak menm lespri sakrifis seremoni Bwakayiman an. Pi espesyalman, nan eritaj espirity?l Afriken ansanm ak Amerendyen yo ki make gwo sakrifis lib?te a. Men tou, egalite ki marande ansanm ansyen esklav nwa yo ak premye abitan t? a, ansyen afranchi yo ak n?g krey?l yo, milat ansanm ak n?g bosal yo. Yon mak?nay lafanmi nan yon peyi ki rekonsilye av?k t?t li.

Epi toujou, dapre div?s l?t temwanyaj ki f? konnen, joumou te f? pati rejim alimant? premye abitan zile Ayiti Toma yo. Genyen l?t dokiman ank? ki rap?te, pa ekzanp, nan Amerikdin?, p?p Iwokwa renmen manje jouwoumou anpil. Yo f? konnen, jouwoumou an ta genyen yon karakt? sakre pou yo tou. Menmjan pou Tayno yo ki te konnen ofri li k?m manje pou espri zans?t yo. Tayno yo ak Arawak yo te pataje menm santiman vivasyon kominot? a, nou jwenn ki degaje nan anbyans ki antoure Soup jouwoumou an. Day? mod?l kay yo te favorize lespri viv ansanm nan. Paske, nan chak kasika (oubyen vilaj), te genyen yon s?t kay vilaj, yo te rele <>, oubyen <>. Yon espas santral ki te s?vi k?m lye rasanbleman, menm jan ak sa nou jwenn nan lakou yo, kote moun reyini pou viv ak pou s?vi espri zans?t yo ansanm.

Se pou sa nou dwe sonje, apa rek?mandasyon soup popil? a, yonn nan pi gwo desizyon Desalin te pran, jou 1ye janvye a, se te chanje non Sendomenng pou li te reba li non Ayiti a. Se yon fason pou li te souliyen rekonesans li pou bout t? sa a Amerendyen yo lese ba yo k?m eritaj. Men sitou, pou make kontribisyon yo nan batay pou liberasyon ak endepandans zile a. Pouday?, non Ayiti a limenm se yon mo Arawak : <> (oswa Karayib : <>, oubyen <>) ki siyifi <>. Ou pito, Ayiti Boyo Kiskeya, ki vle di : <>, pou te f? referans ak montay sakre ki rele <>, (ki te genyen yon gwo gw?t ladan ki rele <>, nan lanng Tayno yo, ki vle di, <>.

Nan sans sa a, rek?mandasyon Desalin, pou bw? soup endepandans lan, li lye pi plis ak tradisyon Lafrik, men tou ak vivasyon premye abitan zile a. Yon abitid esklav mawon yo te adopte k?m pr?v rekonesans yo pou relasyon sere sere yo te genyen ak Amerendyen yo. Lespri rasanbleman, lespri lafanmi ki kache d?y? soup Joudlan an, se revelasyon yonn nan pi gwo prensip Seremoni Bwakayiman an degaje, ki se pi gwo rasanbleman mistik ayisyen an te ?ganize. Yon s?vis ki te poze sele fondasyon 21 nanchon Vodoun Ayisyen an. Yon lineyaj ki mennen nan rasin tout zans?t nasyon ayisyen an, nou jwen ki site nan Priy? Dj? a, epi ki montre kouman Lafrik se yon s?l k?t fanmi; se menm k?d lonbrik la ki marande nou. Lyen sakre yon istwa kisepousui, epi ki sele bride idantite nou k?m yon nasyon, yon sivilizason afwo vodoun. Se menm lespri fanmi sa a ki reprezante nan Amwari nasyonal la. Yon latriye p?p ak nasyon : Afriken, Tayno, ansanm ak diferan l?t ank? ki te rive f?me yon s?l k?tfanmi, epi ki te deside swa pou yo te viv lib, oswa pou yo te mouri an moun lib. Men tou, se diferan koul? ak div?s f?m nou jwenn ki trase tankou yon milokan, sou patwon v?v? Ogoun a. Yon s?t kondansat? ki rasanble tout f?s astral k ape dirije peyi a, pou mete nasyon sou pwoteksyon espri zans?t yo. Sa ki montre, Ayiti pa pitimi san gad?, jan anpil moun vle f? konprann li an. Zans?t yo la, y ape veye.

Ki f?, k?m repa Nasyonal, Soup jouwoumou 1ye janvye a pote ladan fy?te tout yon nasyon. Li se senb?l premye revolisyon esklav reyisi ki te oze defye system ekonomik rasis la, epi ki te bati nan figi monn esklavajis la, yon peyi n?g lib, endepandan. Se tousa ki bay Soup jouwoumou an lawonesans yon eritaj kisepousui de pitit an pitit, de jenerasyon an jenerasyon. Yon monman larezone; yon tan rekonsilyasyon familyal ak benediksyon; yon jounen zetr?n, twokay, pataj, boukantay, nan kaminizay ant fanmi, ak zanmerant, yonn ak l?t k?lkilanswa kote yo ye nan lemonn. Men sitou, yon lespri t?tansanm frat?n?l, nan lespwa yon demen pi miy? pou peyi a. Okazyon pou tout sekt? peyi a f? yon s?l ank?, pou sa koute <>. Ak laj?s, ak saj?s, ak imilite, pou nou tounen mande zans?t yo padon.

Manno Ej?n