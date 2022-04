Souvenirs de Yanick Etienne

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, s’exclame l’animateur de Magik 9, Lionel Guillaume a.k.a Ti Lion, a propos de Yanick Etienne. <>, indique-t-il a Ticket. <>, fait-il savoir.

La chanteuse Zshea Caze connue aussi comme <> a ete la premiere a emmener Yanick Etienne sur scene en Haiti, alors que cette derniere est nee a Port-au-Prince et est allee vivre aux Etats-Unis avec sa famille en 1970. C’etait en 2008 au Parc Historique de la Canne-a-sucre, dans le cadre du spectacle 8/8, 8 femmes pour le 8 mars, que Zshea Caze organisait. <>, explique Zshea Debode au telephone avec Ticket.

<>, raconte Zshea dont la voix au telephone ne cache pas son choc.

Le promoteur Berthony Raphael etait present au Parc Historique pour vivre la prestation de Yanick Etienne au concert 8/8. Ils ont garde de bons rapports par l’intermediaire du manager de la chanteuse Marx Zamor. Le projet de Berthony Havana de l’honorer, retarde par la situation securitaire du pays, ne verra finalement pas le jour. <>, se rappelle Berthony Raphael.

<>, fait remarquer Berthony de Havana Guitar Night.

De l’avis du promoteur, le depart de Yanick Etienne est une perte inestimable pour la musique haitienne. <>, avance Berthony Raphael.

Yanick Etienne a entame une carriere professionnelle en 1979. On retrouve sa voix sur les disques d’une pleiade d’artistes et de groupes musicaux d’Haiti et du monde entier dont <> du Roxy Music, la bande britannique de Rock. Yanick Etienne a aussi effectue une tournee internationale aux cotes du chanteur britannique Bryan Ferry en 1988. Apres la sortie de son premier album solo produit par son mari, elle a recu le prix de la <> aux Caribbean Music Awards en 1993. En 2004, elle a presente son second album solo <>.